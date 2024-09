Tizen, il sistema operativo di Samsung, è il sogno di ogni hacker

Il mese scorso, la CIA ha attirato un sacco di attenzione quando WikiLeaks ha postato dei documenti interni per mostrare come l’agenzia tenga d’occhio le persone attraverso le smart TV Samsung. C’è una precisazione da fare, comunque — l’hack coinvolgeva vecchi modelli di smart TV, ed era necessario avere accesso fisico al device per installare il malware via USB.

Ma l’accesso per questo tipo di hijacking è molto più facile di quanto si pensasse all’inizio, perché un ricercatore israeliano ha scoperto 40 vulnerabilità sconosciute, anche dette zero-days, che permettono di hackerare milioni di smart TV, smartwatch e smartphone sul mercato, così come quelli non ancora rilasciati, senza bisogno di avere accesso fisico. Le falle di sicurezza sono nel sistema operativo open-source chiamato Tizen che Samsung ha installato sui suoi device negli ultimi anni.

Samsung ha cercato per lungo tempo di ridurre la sua dipendenza da Google e Android per i suoi device Galaxy. Usa Tizen per 30 millioni di smart TV, smartwatch e un certo numero di telefoni in paesi come la Russia, l’India e il Bangladesh — la compagnia conta di avere 10 millioni di telefoni Tizen sul mercato, quest’anno. Samsung ha anche annunciato qualche mese fa che Tizen sarebbe stato installato in lavastoviglie e congelatori smart.

