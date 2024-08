Toast formaggioso ai funghi

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Ingredienti

Per i funghi:

45 ml di olio d’oliva

900 g di funghi champignon, tagliati in pezzi da 1,5 cm circa

3 cipollotti, tagliato finemente in diagonale, separa parti bianche e verdi

2 g di fiocchi di peperoncino secchi

125 ml di aceto di sherry

1 piccolo spicchio d’aglio, tritatao

Per il pane:

4 fette di pane al sesamo (spesse 2 cm), circa 500 g

90 ml di olio d’oliva

Per la besciamella al formaggio:

200 g di farina

15 ml di burro

500 ml di latte intero

450 g di formaggio cheddar grattugiato

10-20 ml di salsa piccante

sale fino e pepe nero macinato fresco, a piacere

Per servire:

pepe nero macinato fresco

patatine fritte in sacchetto

Preparazione

1. Cuoci i funghi: scalda metà dell’olio d’oliva in una padella di ghisa a fuoco alto. Aggiungi metà dei funghi e una generosa manciata di sale e cuoci, girando i funghi di tanto in tanto (non troppo, lascia che formino una bella crosticina), fino a doratura, in circa 8 minuti. I funghi rilasceranno la loro acqua; lasciala evaporare 3 minuti poi, aggiungi metà della parte bianca dei cipollotti. Cuoci per 1 minuto, quindi aggiungi metà dei fiocchi di peperoncino e metà dell’aglio. Togli dal fuoco e mescola per 30 secondi o fino a quando l’aglio ha rilasciato i suoi profumi. Versare metà dell’aceto di sherry sopra poi, trasferisci tutto in una ciotola. Ripeti con i funghi rimanenti e mantieni al caldo.

2. Tosta il pane: pulisci la padella usata precedentemente per i funghi, scalda metà dell’olio d’oliva a fuoco medio-alto. Tosta metà del pane, girando una sola volta, fino a doratura, dai 1 ai 2 minuti. Ripeti l’operazione con olio e pane rimanenti.

3. Prepara la besciamella al formaggio: pulisci di nuovo la padella e sciogli il burro a fuoco medio. Aggiungi la farina e mescola bene fino a farla incorporare. Cuoci fino a quando il composto sarà leggermente scuro, in circa 1 minuto. Mantenendo il fuoco lento versa lentamente il latte fino ad eliminare tutti i grumi. Togli dal fuoco la padella e aggiungi il formaggio. Condisci con salsa piccante, sale e pepe. Tieni al caldo.

4. Per servire, affetta il pane a metà per la loro lunghezza e dividilo in 4 piatti. Sopra ad ogni pezzo di pane metti i funghi e condisci la besciamella al formaggio. Guarnisci con la parte verde del cipollotto e macina un po ‘di pepe nero sopra. Servi con patatine fritte.