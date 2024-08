Il TOdays è appena diventato il 25% più inglese con Echo & the Bunnymen

Dopo aver ufficializzato la presenza dei My Bloody Valentine dieci giorni fa, il TOdays oggi raddoppia il carico di leggende della musica inglese in scaletta con una band tra le più grandi di tutte: Echo & the Bunnymen. Il quarto nome del festival torinese finisce quindi in cartellone sabato 25 agosto, lo stesso giorno dei MBV, mentre King Gizzard & the Lizard Wizard e The War On Drugs suoneranno venerdì 24.

Il Nord del Regno Unito a fine anni Settanta era un vulcano in eruzione. Sappiamo tutti quali sono i nomi del post punk che hanno segnato quell’epoca e potremmo stare ad elencarli per mezza giornata, ma senza dubbio tra questi la band di Ian Culloch è riuscita a fare qualcosa di straordinario: conquistare le classifiche.

Dopo i primi due album, che si erano subito guadagnati un posto d’onore tra quella fetta di underground che comprendeva band come The Fall, Joy Division, Jesus & Mary Chain, Gang of Four (vacca boia, mi è partito l’elenco), è stato nel 1982 che hanno davvero cominciato a essere una presenza fissa sulle pareti delle camerette dei giovani inglese. Da quel momento in poi, tutto il pop-rock degli anni Ottanta e Novanta ha dovuto fare i conti con l’influenza di Echo & the Bunnymen e dei loro album e singoloni (chi non ha mai sentito “Killing Moon” alzi la mano).

Ora hanno un nuovo album in canna (quattro anni dall’ultimo) e una formazione live ben rodata. Prepariamo la giacca con le spalline e prenotiamo il biglietto sul sito del festival.

