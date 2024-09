Tom DeLonge dei blink-182 ha vinto un premio come miglior esperto di UFO

Per quanto possa sembrare strano, Tom DeLonge è integralmente serio in quello che fa. Sì, Tom è stato il chitarrista di una boy band pop-punk e ora cerca gli alieni nello spazio… E a quanto pare è anche piuttosto bravo in quello che fa, dato che ha appena vinto un premio come UFO Researcher of the Year per il suo “contributo rivoluzionario alla ricerca”.

Nel video qui sotto potete ascoltare il discorso con cui Tom ha accettato il sudatissimo premio. Non è nemmeno così fuori di testa come si potrebbe pensare, a parte il pezzo in cui sostiene che l’ultima ondata di Wikileaks ha dimostrato che le sue ricerche procedevano nella giusta direzione. But in case you doubted said seriousness, here are his credentials.

Sono uno come tanti, proprio come voi. Ho passato gli ultimi vent’anni a informarmi e fare ricerche online tutta la notte, a leggere di Roswell, Serpo, Churchill… Degli schianti al suolo negli Stati Uniti, delle navi costruite dai nazisti, di Antartica e di cosa c’è davvero su Marte e dietro la faccia visibile della Luna. Mi sono informato su tutte le strutture anomale presente sul piantea. So tutto.

Anomalous Structures, tra l’altro, sarebbe stato un ottimo titolo alternativo a Neighborhoods dei blink-182, uscito nel 2011. DeLonge nel video ripete più volte che le sue ricerche sono soltanto all’inizio e che il suo obiettivo è portare tutta la verità a galla. A quanto pare Tom è proprio stufo di perdere tempo con noi stupidi bufus terrestri, ma forse dovevamo accorgerci prima delle voci nella sua testa…



