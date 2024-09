Tommy Genesis arriva in Italia

Se la scena rap di Atlanta fosse una classe delle medie, Awful Records sarebbe il ragazzino un po’ strambo che non c’entra nulla con i suoi compagni ma viene adorato più dei fighetti coi soldi perché ruba i vestiti ai suoi fratelli più grandi, gli vendono l’alcool senza chiedergli la carta d’identità e ascolta musica super figa. Il collettivo fondato da quel visionario di Father, che ha scelto negli ultimi tempi di allontanarsi dal microfono e dal palco per concentrarsi sul suo ruolo di curatore, ha tirato fuori negli ultimi tre anni un sacco di nomi super-avanti, ibridi, queer e vitali: Abra, Ethereal, Faye Webster. E poi c’è la regina di quello che lei stessa chiama fetish rap, cioè Tommy Genesis.



Tommy sta per arrivare in Italia con due concerti, mercoledì 24 maggio all’Astoria di Torino e giovedì 25 alla Latteria Molloy di Brescia. Vi consigliamo caldamente di farci un salto, ché Tommy è una delle facce più fresche del rap canadese contemporaneo: dopo aver conosciuto Father e i ragazzi di Awful su internet, ha trovato in loro i mentori migliori per buttare fuori in forma musicale la sua identità fluida.



Il primo EP di Tommy Genesis, World Vision, è uscito nel 2015. Da allora sono arrivati diversi singoli e collaborazioni, di cui l’ultimo—”Empty”—è una sfuriata graffiante contro gli abusi di un ex, testimonianza di un’identità fragile e frammentaria, forte e convinta di sé. Dateci un ascolto, e ci vediamo a Torino e Brescia.

