Tony Hawk è salito su un vero Hoverboard

A marzo, Tony Hawk ha fatto incazzare il web annunciando il falso lancio del primo hoverboard funzionante. Quando le persone sono venute a conoscenza del fatto che fosse una bufala, la leggenda dello skate si è attirato le ire dei commentatori di YouTube in giro per il mondo, come Kid Hidalgo, che si è espresso più o meno così: “FOTTITI TONEY HAWK CHE MI HAI FATTO CREDERE CHE FOSSE VERO MALEDIZIONEEEEEE FAI SCHIFOOOOOOO.” Ma Hawk ha potuto rimediare collaborando con Hendo Hoverboard, di cui abbiamo parlato recentemente.

Hawk è andato al quartier generale dell’azienda a Los Gatos, California, con Dave Carnie di The Ride Channel, e con lui ha provato l’hoverboard sull’half pipe costruito da Hendo. Hawk sembrava a proprio agio, nonostante un paio di cadute causate dalla perdita di controllo della tavola. Guardate il video qui sopra.