Abbiamo fatto ascoltare i tormentoni dell’estate italiana a degli inglesi

Abito a Londra da diversi anni, ma non avevo mai beccato un’estate così. Con 32 gradi, mi sembra proprio di essere tornato nella mia terra natia, ma senza la pizza, le sigarette a cinque euro e i ristoranti e i bar dai prezzi abbordabili. Così l’altro giorno, mentre agonizzavo sul divano, la mia nostalgia si è focalizzata su un altro caposaldo dell’estate italiana: i tormentoni.

Trovandomi all’estero, non ho avuto accesso alle radio italiane, e ho dovuto usare Google per scoprire quali fossero i tre brani più trasmessi a casa nostra. Così ho scoperto che si tratta di:

Fedez & J-Ax, “Italiana”

Boomdabash feat. Loredana Bertè, “Non ti dico no”

Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston, “Amore e Capoeira”

Nell’ascoltarle per la prima volta, non ho potuto fare a meno di domandarmi che effetto avrebbero potuto suscitare in un ascoltatore non italiano. Così, dato che tanto anche sul divano si moriva di caldo, ho preso l’iPad e un paio di cuffie e mi sono recato al primo pub affollato per interrogare gli autoctoni.

Questi londinesi D.O.C. avranno provato fascino o repulsione per i nostri inni estivi? Andiamo a scoprirlo.

Daniel, 30 anni

Noisey: Ciao Daniel, piacere. Ora che hai visto i tre videoclip, ti andrebbe di darmi un rapido parere sulle tre canzoni? Cosa ti ha colpito?

Daniel: “Italiana” mi sembra che nel complesso funzioni. Anche se è la solita cosa pseudo-dance… anzi, l’ho trovata abbastanza insipida. Ma non mi stupisce che possa funzionare. Più che altro sono rimasto colpito dai due cantanti.

In che senso?

Non lo so, ho avuto come la sensazione che fossero due presi e messi lì a tavolino. Due che a telecamere spente non si parlerebbero neanche per sbaglio. Poi li ho trovati abbastanza male assortiti anche come stile. Sembrano il cantante dei System of a Down e un concorrente di Temptation Island che cantano una canzone degli LMFAO.

E di “Non ti dico no” cosa mi dici?

Mi piace il beat. Complessivamente mi piace più della prima. Mi trovo in sintonia con questo mix abbastanza rilassato di dance e reggae. Ma sono anche loro famosi? Mi sembrano tutti troppo vecchi per essersi improvvisati cantanti dall’oggi al domani [ride].

Sì, sono tutti artisti con un seguito importante in Italia.

La terza mi sembra un’altra tipica canzone dance europea. Per questa vale lo stesso discorso che ti facevo per la prima. Quello che mi sorprende è che Sean Kingston sia diventato così sfigato da dover cambiare lingua per riuscire a spacciarsi ancora per un rapper.

Inseriresti una canzone in una lingua straniera nella tua playlist? O il fatto che sia in italiano è una discriminate troppo grossa?

Se si parla di musica da ballare ti direi di sì, senza dubbio. Le parole contano poco o nulla, è tutta vibe. Comunque non ho pregiudizi, anche se al momento mi viene da citarti soltanto i Rammstein. Non so di cosa stiano parlando ma è tutto l’insieme di musica e immaginario che manda avanti il pezzo.

Ciaran, 33 anni

Noisey: Allora? Cosa ne pensi?

Ciaran: Gesù. Quella sulla capoeira era una merda assoluta. Davvero una schifezza. Anche il video era abbastanza imbarazzante, e di solito quella è una delle poche cose che si salva in quel tipo di musica.

Ok, la Ferreri non fa per te. Nel complesso?

Ma mi sembra che nel complesso siano tre versioni diverse dello stesso tipo di canzone. R&B misto pop americano misto rap misto dance… quella roba lì. Non penso che sia un problema italiano, anzi, penso che sta schifezza si trovi un po’ ovunque. Cazzo, sto ancora pensando a quanto faceva schifo quella della capoeira.

So che verosimilmente non avrai capito un tubo del testo, ma dammi un parere generale anche sulle altre due.

Della prima [“Italiana”] ho avuto l’impressione che tentassero di fare gli spiritosi, ho anche capito che c’era un passaggio dedicato a Kim Jong Un e alle fake news. Si sentono rivoluzionari alla Bob Dylan? [ride]. La seconda dei Boomdabash è forse quella che mi è dispiaciuta di meno nel complesso, anche se ho trovato la signora anziana [Loredana Bertè] abbastanza disturbante. È una ragazza travestita o è davvero una vecchia?

È una grande cantante italiana con quasi 50 anni di carriera!

Perché sta sempre con la schiena piegata?

Andrew, 26 anni

Noisey: Impressioni? Mi sei sembrato bello divertito.

Non posso certo dire di essere un fan di nessuna di queste canzoni, sia chiaro. Al tempo stesso, come per tante canzoni latine, c’è un non so che di estivo che me le fa stare simpatiche. “Non ti dico no” è probabilmente la mia canzone preferita delle tre, ha un bell’incedere e delle melodie che mi piacciono, specialmente il ritornello. Ho trovato strano che abbiano fatto cantare un’anziana, mi ha un pò distratto.

E il fatto che cantino in italiano è una discriminate?

No, non credo. Certo se fossero canzoni in cui fosse il testo a farla da padrone, come il rap ad esempio, sarebbe un altro discorso. In questo caso mi sembra che siano tutte canzoni rivolte a creare una buona “vibe” per l’estate. Onestamente non avverto come un problema il fatto di non capire il testo.

Marion, 23 anni

Resta immobile e inespressiva durante l’ascolto di tutti e tre i brani.

Stai bene? Ti devo portare un bicchiere d’acqua?

[Ride] No guarda, è solo che non è proprio roba che fa per me. Non saprei neanche cosa dirti, mi sembra tutto abbastanza surreale, dal duo iniziale [Ax e Fedez] che sembrano nonno e nipote, alla vecchia in tuta di pelle. Sono abbastanza perplessa.

Dimmi solo una tua impressione generale sul livello dei brani e dei video, poi ti lascio tornare a bere.

Le canzoni mi sembrano di discreta fattura, il solito minestrone per raggiungere la vetta delle classifiche. Immagino che possano anche essere delle canzoni divertenti da sentire nel contesto di una festa. Così a freddo le trovo abbastanza terribili.

E i video?

Forse quello di “Italiana” è quello che mi dispiace di meno, ma non abbastanza da farmi piacere la canzone.

Pia, 25 anni

Dai, dimmi tutto. Siamo riusciti a stupirti?

Non direi, è più o meno la stessa roba che tiriamo fuori anche noi in estate. Hanno un buon ritmo, ma al tempo stesso sembrano davvero tutte uguali. La classica canzone per arrivare in cima alle classifiche. A essere sincera non penso ci sia niente di particolarmente interessante e degno di nota. “Italiana” era quella con maggior potenziale, mi piace la parte rap.

C’è qualcosa che hai trovato particolarmente ridicolo?

Sono amici tuoi? Non vorrei offendere nessuno. Ho trovato la signora anziana che canta nel brano dei Boomdabash abbastanza spaventosa. Mi mette a disagio. È un peccato perché la canzone non è male, ma lei è davvero da film horror.

Il fatto che fossero in Italiano le ha rese più ridicole alle tue orecchie? Metteresti una canzone italiana nella tua playlist?

Certo che ce la metterei, anche se magari non una di queste. Non m’interessa particolarmente in che lingua è cantata la canzone, spesso anche se sono in inglese non presto attenzione alle parole. È tutto un discorso di emozioni, e a volte ci si emoziona anche senza capirsi.

