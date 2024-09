Torna al P-Gold con il mix di Obi Baby

Se abitate a Milano probabilmente lo sapete già, questa settimana Zero compie vent’anni. La festa sarà epica, inizierà sabato alle 18, sarà a Macao e durerà VENTI ORE. Ogni ora un anno, ogni ora un DJ diverso (dal 96 al 2016), che suonerà solo musica dell’anno che gli è stato assegnato. Si ricostruirà quindi la colonna sonora di 20 anni di feste a Milano. E poi ci saranno i barman dei bar dove Zero va a bere (i migliori di Milano) che si alterneranno al bancone dalle 18 all’alba preparando un cocktail inventato apposta per l’occasione.

Per caricarvi abbiamo un mix di Obi Baby direttamente dall’anno 2000, la prima stagione del Pervert Gold, o P-Gold, leggendaria serata al Rolling Stone di Milano, zarrissima e dai distintivi colori nero e oro. Ecco che cosa ci ha detto Obi riguardo al mix:

Il mixato rispecchia molto lo stato d’animo di quegli anni. Da una parte c’erano le feste e club iconici che folleggiavano con la parte più soul e funky dell’house music. Questa comunità era prevalentemente legata alla scena riccionese. Questa scena però era destinata a cambiare profondamente con il nostro arrivo. Infatti Pervert, nutrendosi musicalmente ad Ibiza e Londra, iniziò per primo, ad importare altri stili musicali differenti da quello americano dei vari Vega e co. Nel set questo nuovo sound possiamo identificarlo con Saint & Sinners e Laurent Garnier o Chicken Lips. Tutta roba più elettronica. Ben presto sdoganammo Steve Lawler, Deep Dish e tutta la scena prog inglese che diede una ventata di freschezza assieme ad un rinnovamento della scena italiana. Erano anni di grosso fermento e li ricordiamo con grossa eccitazione. La musica era veramente al centro delle serate. Buon ascolto!

Ascoltate il mix di Obi Baby qua sotto e ci vediamo sabato 28 gennaio a Macao.



