Com’è tornare a giocare a ‘World of Warcraft’ dopo 10 anni di pausa

Non gioco a World of Warcraft da dieci anni, ma ora voglio ricominciare. Sta per uscire una nuova espansione e Blizzard ha fatto in modo che, per i giocatori desiderosi di farlo, sia estremamente facile tornare. È già strano, esilarante, divertente e condito di drammaticità. Sono dentro di nuovo solo da due giorni. Non so se continuerò a giocare. Vorrei, ma so anche che cosa succede quando mi fisso con WoW.

Quando World of Warcraft è uscito, nel 2004, mi ha investito come un treno. Avevo 21 anni, stavo finendo il college e lavoravo in un LAN center a Dallas, dove i giocatori venivano a giocare insieme su computer collegati tra loro. Ero cresciuto giocando ad altri MMORPG come EverQuest e Dark Age of Camelot. Chiunque, nella cerchia di persone che conoscevo, non stava nella pelle. Blizzard non era una casa da cui aspettarsi un brutto gioco e il mercato era talmente saturo di MMO mediocri e scadenti che sapevamo tutti — ci contavamo — che Blizzard ci avrebbe salvati.

E così è stato. È difficile esagerare quanto World of Warcraft abbia cambiato la scena. Prima di WoW, gli MMO si rivelavano più spesso che non un’esperienza punitiva. Era possibile passare tutto il giorno a grindare in EverQuest, farsi beccare in un posto a caso da un nemico molto più potente e morire per mano sua, perdendo giorni di progresso. Esatto, giorni.

WoW rappresentava un cambiamento radicale, perché non dava per scontato che un MMO dovesse essere per forza punitivo per essere divertente. Tornando a WoW dopo dieci anni, mi rendo conto che Blizzard ha, nel frattempo, portato all’estremo questa massima. Ho lasciato World of Warcraft poco dopo l’uscita della sua prima espansione — Burning Crusade — pubblicata nel 2007. Al tempo, la maggior parte dei miei amici giocava su server diversi; come ladro non-morto non era facilissimo trovare un gruppo con cui giocare e la lista di dungeon da affrontare — un espediente funzionale per trovare gruppi, introdotto dopo l’uscita di Wrath of the Lich King nel 2008 — non era ancora disponibile nel gioco. I contenuti di alto livello erano dominati dalle gilde che lavoravano a ritmi molto intensi e distribuivano i bottini sulla base di un complesso sistema di prestazioni in battaglia e politiche di gilda interne.

Passavo già troppo tempo a giocare a WoW e unirmi a una di quelle gilde sarebbe stato come accettare un lavoro part-time. Ho lasciato. Non sono tornato perché, nel momento in cui l’avrei fatto, non volevo spendere i soldi per comprare le espansioni e ricaderci a capofitto.

Ma poiché Blizzard è Blizzard e WoW è WoW, si sono assicurati che fosse facile tornare per un figliol prodigo come me. Nel periodo precedente l’ultima espansione, Blizzard ha reso tutte quelle precedenti gratuite, a patto di un’iscrizione al gioco. In aggiunta, pre-ordinare la nuova espansione mi permette di portare un personaggio al livello massimo, così da raggiungere i miei amici. Posso anche provare un personaggio di livello 100 per vedere come mi ci trovo, prima di decidere cosa potenziare.

World of Warcraft è migliorato in mille altri piccoli modi. Di base, la UI mi dice esattamente dove andare per completare le mie missioni. C’è un’elaborata enciclopedia integrata nel gioco che mi mostra la mappa dei dungeon e mi avverte di dove si trovano i boss. Tutti i server comunicano tra loro ora per cui posso mettere su un gruppo con amici da altri server e fare quello che vogliamo. È così facile, così incredibilmente facile.

Wandering Azeroth è strano, perché è così familiare eppure così diverso. Il gioco ha migliorato le proprie grafiche svariate volte da quando ho smesso di giocare e riesco a intuire dove i modelli sono stati aggiornati e dove no. L’espansione Cataclysm ha letteralmente cambiato parti del mondo di gioco, per cui ora ci sono aree che ricordavo in un certo modo quando giocavo, e che ora sono diverse in modo radicale. Ogni ricordo di dungeon come il Baratro di Fiamma Furente e il Monastero Scarlatto, invece, mi è tornato alla mente l’attimo preciso in cui ho rimesso piede dentro a quei posti. Orgrimmar ha un aspetto migliore, diverso, ma è ancora la stessa città capitale dell’Orda che conosco e amo.

Mi sento come se stessi tornando a casa — ed è pericoloso. È facile lasciarsi prendere troppo da WoW e il mio gruppo di amici ha facilitato di parecchio il mio ritorno. La mia ragazza, giocatrice veterana di WoW, mi ha donato 10.000 pezzi d’oro e una serie completa di slot bag. Un altro amico mi ha scritto oggi pomeriggio dicendo di essere rimasto sveglio troppo la sera prima per giocare a WoW. Gli ho chiesto fino a che ora. “Le cinque, credo. Non sono proprio sicuro [a voler essere onesti.] Sono super rimbambito.”

Un altro amico — noto per essere rimasto sotto a WoW ai tempi, ora “pulito” — si è accorto che mi ero loggato nel gioco per fare uno screenshot per questo articolo. “Perché stai giocando a WoW?” mi ha chiesto via messaggio.

“Perché odio me stesso,” ho risposto.

“Smettila,” ha detto.

“Non gioco da dieci anni,” mi sono giustificato.

“Bene,” ha ribattuto lui. “Continua così.” Poi, dopo un altro paio di botte e risposte, mi stava aiutando a capire se fosse meglio spingere il mio Cavaliere della Morte al livello massimo o qualcos’altro e tenere il Cavaliere della Morte come alternativa per vedere vecchi contenuti. Era bastato pochissimo e anche lui era di nuovo nel gioco. È stato troppo facile.

