Torta al cocco e cioccolato senza farina

Porzioni: 8

Preparazione: 20 minuti

Totale: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti

200 g di burro non salato, ammorbidito, più altro per ungere

250 g di zucchero semolato

60 g di cocco essiccato

Semi di un bacello di vaniglia

1/4 cucchiaino di sale

4 uova grandi

180 g di mandorle macinate

Videos by VICE

60 g di cioccolato per copertura (70% di cacao), tagliato grossolanamente in pezzi di 1 cm

25 g di zucchero semolato

25 g di glucosio liquido

3 cucchiai d’acqua

Semi di 1/4 di bacello di vaniglia

25 g di burro non salato, a temperatura ambiente, tagliato a dadini di 2 cm

Procedimento

1. Scalda il forno a 180°C/160°C. Imburra la base e i bordi di una teglia circolare di 23 cm di diametro o di uno stampo a cassetta da 900 g, ricopri con carta da forno, poi metti da parte.

2. Metti burro, zucchero, cocco essiccato, vaniglia e sale in un mixer con la frusta a foglia. Mixa a velocità medio-alta finché il composto non è chiaro e spumoso: circa 3 minuti. Aggiungi le uova, una alla volta, mescolando bene dopo ognuna. Riduci la velocità a bassa, aggiungi le mandorle macinate e continua a mescolare finché tutto non è ben combinato.

3. Versa il mix nello stampo/nella teglia e cuoci per 40 minuti nello stampo/50 nella teglia, oppure finché la torta è colore marrone dorato e uno stuzzicadenti, inserito dentro, ne esce pulito. Togli dal forno e lascia raffreddare prima di capovolgerla su un piatto da portata. Metti da parte.

4. Prepara la ganache all’acqua. Quando sei pronto a servire la torta, metti la cioccolata in una ciotola di media grandezza. Versa zucchero e glucosio in una piccola pentola e scalda a fuoco medio-basso. Mescola per combinarli insieme e, quando lo zucchero è sciolto, alza a fiamma media e porta a ebollizione, ricordandoti di mescolare gentilmente ogni tanto. Continua a bollire per 7 minuti, finché il colore è di ambra pallida. Togli dal fuoco e versa con attenzione l’acqua. Non preoccuparti se il mix si solidifica; semplicemente rimetti il pentolino sul fuoco, aggiungi i semi di vaniglia, e mescola gentilmente, senza interruzioni, finché non torna a bollire e lo zucchero non si scioglie di nuovo. Togli dal fuoco e aspetta un minuto prima di versarlo sulla cioccolata. Lascia riposare per 3 minuti, poi mescola vigorosamente per combinarli insieme. Aggiungi il burro, un paio di cubetti alla volta, mescolando dopo ogni aggiunta. Continua finché non è stato aggiunto tutto il burro.

5. Versa la ganache in cima alla torta, lasciandone colare un po’ sui bordi.

Questa ricetta è stata presa con il permesso degli autori da Sweet di Yotam Ottolenghi and Helen Goh (Ebury Press)

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.