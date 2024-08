Torta cremosa alla banana

Porzioni: 8

Preparazione: 15 minuti

Totale: 30 minuti

Ingredienti

500 ml di latte intero

112 g di zucchero semolato

5 tuorli di uova grandi

35 g di amido di mais

170 g di burro non salato

3 cucchiaini di estratto di vaniglia

3 banane mature

311 g di wafer

115 g di noci

½ cucchiaino di sale

250 ml di panna

30 g di zucchero a velo

Procedimento

1. Prepara la crema. In un pentolino sbatti insieme 350 g di latte con zucchero e tuorli a fuoco medio. In una ciotola piccola sbatti l’amido di mais con il resto del latte, poi versa nel pentolino. Cuoci finché non si rapprende – circa 5 minuti. Versa dentro un po’ di burro e 2 cucchiaini di vaniglia e togli dal fuoco. Lascia raffreddare leggermente, poi metti la pellicola direttamente sulla superficie della crema e lascia in frigorifero finché non è fredda.

2. Prepara la frolla. Copri una teglia da 22 cm di diametro di carta da forno. Metti le noci in un pentolino e fai andare a fuoco medio finché non sono leggermente tostate, 3-5 minuti. Lascia raffreddare completamente, poi mettine 2/4 in un mixer con 200 g di wafer e riduci in briciole. Sciogli 100 g di burro in un pentolino. Mescola briciole, burro e sale in una ciotola media, poi spalmane uno strato sul fondo e sui lati della teglia. Metti in frigorifero finché non è pronto per essere usato.

3. Prepara la panna montata. In una ciotola metti panna, zucchero a velo e il restante cucchiaino di estratto di vaniglia. Usando uno sbattitore elettrico monta la panna finché non diventa solida. Copri con una pellicola di plastica e lascia in frigorifero finché non è pronta per essere utilizzata.

4. Metti insieme la torta. Taglia 2 banane in fette di 0,5 cm. Mettile in uno strato uniforme sul fondo della teglia e copri con metà crema. Fai un altro strato con i wafer, poi un altro con il resto della crema. Metti in frigorifero per almeno 2 ore.

5. Quando è pronta per essere servita togli la torta dalla teglia e decorala con il resto delle fette.Metti un po’ di panna montata nel centro della torta. Taglia le restanti noci e spargi in cima. Spezzetta i rimanenti wafer e servi.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.