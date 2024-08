Torta di carote

Porzioni: 10-12

Preparazione: 20 minuti

Totale: 1 ½ ora

Ingredienti

Per la torta:

Videos by VICE

100 g di noci, grossolanamente spezzettate

187 ml di olio vegetale, più altro per ungere

280 g di farina

1 ½ cucchiaino di lievito

1 ½ cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino di zenzero

¼ cucchiaino di noce moscata

½ cucchiaino di sale

200 g di zucchero semolato

185 g di zucchero di canna

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

4 uova grandi più un tuorlo, a temperatura ambiente

1 arancia, sbucciata e spremuta

175 g di buccia d’arancia candita, tagliata a pezzi di un centimetro

5 carote grandi, grattugiate

Per la copertura e il ripieno:

225 g di formaggio cremoso, fatto ammorbidire

225 g di burro non salato a cubetti, fatto ammorbidire

380 g di zucchero a velo

Procedimento

1. Prepara la torta: scalda il forno a 175°C. Metti metà delle noci su carta da forno e fai tostare finché non hanno un aroma nocciolato e sono leggermente dorate, da 5 a 7 minuti. Lascia da parte per raffreddare.

2. Ungi due teglie di 22 cm di diametro con l’olio e ricopri di carta da forno.

3. In una ciotola grande mescola insieme farina, lievito, cannella, bicarbonato, zenzero, noce moscata e sale. Metti da parte.

4. In una ciotola grande mescola 225 g di olio, zucchero, zucchero di canna, vaniglia, uova e la buccia e il succo d’arancia finché il composto non è uniforme. Aggiungi la buccia d’arancia candita a pezzetti e le carote e mescola bene. Aggiungi le noci non tostate.

5. Versa gli ingredienti umidi in quelli secchi e mescola per il tempo necessario, avendo cura di non esagerare.

6. Versa l’impasto in maniera uguale nelle due teglie. Cuoci per 30 minuti, o finché la cima delle torte è solida e inizia a separarsi dai bordi della teglia, e uno stuzzicadenti inserito nel centro di ognuna esce pulito. Togli dal forno e lascia raffreddare nelle teglie per circa 25 minuti. Una volta che le torte si sono raffreddate, fai passare un coltello da burro sui bordi per staccarle ed estraile dalle teglie. Lascia raffreddare completamente.

Once the cakes have cooled to the touch, run the backside of a butter knife along the sides of the pan to loosen cake, remove cake from the pans. Return the cakes wire rack to cool completely.

7. Prepara la glassa: sbatti il formaggio nel mixer finché non diventa liscio, poi aggiungi il burro e mescola per un altro minuto finché il tutto non è ben combinato. Aggiungi lo zucchero a velo e mescola a media velocità, aumentandola gradualmente fino ad ottenere un composto cremoso, pulendo i bordi della ciotola se necessario.

8. Assembla la torta: livella le superfici degli strati. Mettine uno su un piatto, spargici sopra un po’ di glassa e uniformala. Sistema sopra il secondo strato di torta e usa la restante glassa per ricoprirne la cima e i lati. Metti in frigorifero da 15 a 20 minuti, assicurati che la glassa si sia solidificata prima di prendere fuori la torta e decorarne i lati con le noci tostate.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.