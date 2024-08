Fare la torta di carote perfetta si può

Porzioni: 8

Preparazione: 20 minuti

Totale: 2 ore e 30 minuti

Ingredienti torta di carote

Videos by VICE

135 g di scaglie di cocco, non dolcificate e non tostate

185 g di farina

3 cucchiai di farina integrale

3 g di lievito

3 g di bicarbonato

2,5 g di sale

155 g di zucchero

35 g di zucchero di canna

4 g di estratto di vaniglia

3 uova grandi, a temperatura ambiente

250 ml di olio di semi di vinacciolo

225 g di carote, grattugiate

165 g di marmellata d’ananas

900 g di formaggio spalmabile, a temperatura ambiente

450 g di burro non salato, a temperatura ambiente

450 g di zucchero a velo, setacciato

sale

Procedimento

1. Prepara la torta. Scalda il forno a 175°C. Ungi una teglia e coprila con carta fa forno. Ungi la carta da forno e metti da parte.

2. In una ciotola grande mescola insieme cocco, farine, lievito, bicarbonato e sale. Metti da parte.

3. In una ciotola grande sbatti le uova ad alta velocità con uno sbattitore elettrico. Aggiungi lentamente lo zucchero. Il composto dovrebbe diventare più gonfio, e più leggero, e lo zucchero dovrebbe dissolversi. Versa l’olio e l’estratto di vaniglia. Metti gli ingredienti secchi in quelli umidi. A metà, aggiungi le carote e la marmellata di ananas.

4. Versa il mix nella teglia e cuoci per 22 minuti, o finché un coltello inserito nel mezzo esce pulito. Lascia raffreddare completamente poi taglia in 3 cerchi di 20 centimetri di diametro. Forse devi ricavare due metà cerchio, usando le rimanenze, per ottenere il terzo cerchio.

5. Prepara la glassa. In una ciotola grande sbatti il burro finché non ottieni un composto liscio e uniforme. Aggiungi il formaggio spalmabile finché il tutto non è ben amalgamato. Aggiungi lo zucchero, un po’ per volta. Aggiungi il sale. Metti in frigorifero finché non è pronto per essere utilizzato.

6. Prepara la torta. Metti uno strato su un vassoio e spalmaci sopra la glassa. Sistema un altro strato di torta e un altro di glassa. Finisci con l’ultimo strato e altra glassa. Mettila in frigorifero.

7. Usa il resto della glassa per coprire l’esterno e la cima della torta. Spalma in maniera uniforme con una spatola. Metti in frigorifero fino al momento di servirla.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.