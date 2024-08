Torta di gelatina all’arancia

Porzioni: 8

Preparazione: 10 minuti

Totale: 8 ore

Ingredienti

Per il primo strato:



Videos by VICE

2 strati di gelatina

500 g di succo d’arancia

120 g di acqua bollente

50 g di zucchero semolato

mezzo barattolo di pesche sciroppate

3 strati di gelatina

126 g di panna

240 g di acqua bollente

50 g di zucchero semolato

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

mezzo barattolo di mandarini in barattolo

2 strati di gelatina

120 g di acqua bollente

50 g di zucchero semolato

500 g di succo d’arancia

mezzo barattolo di pesche sciroppate

Procedimento

1. Prepara il primo strato. Immergi la gelatina nell’acqua fredda finché non l’ha del tutto assorbita e non si è ammorbidita, circa 1 minuto. Versa il succo d’arancia, l’acqua bollente e lo zucchero e mescola finché non si è dissolto. Versa metà del composto in uno stampo da 25 cm per ciambella bundt. Metti le pesche tutto intorno, poi metti in frigorifero finché non si è quasi solidificato, circa 15 minuti. Versa il resto della gelatina e metti in frigorifero per altre due ore.

2. Prepara il primo strato. Immergi la gelatina nell’acqua fredda finché non l’ha del tutto assorbita e non si è ammorbidita, circa 1 minuto. Versa la panna, l’acqua bollente, la vaniglia e lo zucchero e mescola finché non si è dissolto. Versa metà del composto in uno stampo da 25 cm per ciambella bundt. Aggiungi i pezzetti di mandarino e versa sopra il primo strato. Metti in frigorifero per altre due ore.

3. Per fare il terzo strato, ripeti i passaggi 1-3. Dissolvi la gelatina nell’acqua fredda finché non l’ha assorbita tutta e non si è ammorbidita, circa 1 minuto. Aggiungi succo d’arancia, acqua bollente, e mescola finché lo zucchero non si è dissolto. Versa metà del composto in uno stampo da 25 cm per ciambella bundt. Metti le pesche tutto intorno, poi metti in frigorifero finché non si è quasi solidificato, circa 15 minuti. Versa il resto della gelatina e metti in frigorifero per altre due ore.

4. Una volta che la gelatina si è completamente solidificata, capovolgi la torta su un piatto.

Questo articolo è originariamente apparso Munchies US.