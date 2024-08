Torta salata con ricotta e pomodori

Porzioni: 6-8

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 2 ore e 30 minui

Ingredienti

Per l’impasto:

277 g di farina, più un po’ per impastare

35 g di farina integrale

25 g di Pecorino, grattato

10 g di sale fino

5 g di pepe nero macinato fresco

5 g di zucchero semolato

165 g di burro, tagliato a cubetti

30 ml di aceto di mele

Per il ripieno:

900 g di pomodori cuori di bue, privati dei piccioli e tagliati in pezzi da 5 mm di spessore

15 g di sale fino

245 g di ricotta

1 uovo grande

2 g di pepe nero macinato fresco

Pecorino fresco, per gratinare

Preparazione

1. Prepara l’impasto: unisci le farine, formaggio, sale, pepe nero e zucchero nella ciotola di una planetaria insieme al burro. Impasta fino a quando si formeranno dei pezzi d’impasto delle dimensioni di un pisello, quindi, con il motore acceso, aggiungi lentamente aceto e 60 ml di acqua ghiacciata fino a far rapprendere l’impasto. Rimuovi dal robot da cucina e impasta. Dividi in 2 dischi e avvolgi in un involucro di plastica. Conserva in frigorifero per 1 ora.

2. Riscaldare il forno a 190° C. Su una superficie leggermente infarinata, stendi uno dei dischi d’impasto fino ad ottenere un un cerchio da 33 cm (conserva l’altro disco di pasta in congelatore per una seconda torta, per un massimo di 3 mesi). Trasferisci delicatamente in una tortiera da 22 cm e premi sul fondo e sui lati in modo da far aderire l’impasto allo stampo. Taglia l’impasto in eccesso e, usando una forchetta, fai dei buchi sul fondo in modo omogeneo e su tutta la superficie. Appoggia sopra un foglio di carta forno all’interno e riempi con fagioli o altri legumi secchi. Metti in frigo per 30 minuti, quindi cuoci tutto insieme per 10 minuti. Rimuovi fagioli e carta forno, cuoci per altri 15 minuti. Togli dal forno e fai raffreddare leggermente.

3. Nel frattempo, fai il ripieno: unisci i pomodori a 10 g di sale e pepe nero in una ciotola di medie dimensioni. Quindi, metti da parte per 20 minuti.

4. In una ciotola di medie dimensioni, mescola assieme ricotta e uovo con il rimanenti 5 g di sale e pepe nero. Distribuisci in uno strato uniforme sul fondo dell’impasto cotto. Metti sopra pomodori e spolvera con un po’ di pecorino. Cuoci fino a quando pomodori e impasto saranno dorati, in circa 1 ora e 20 minuti. Fai raffreddare prima di servire.