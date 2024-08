Un politico è stato costretto a scusarsi per aver mangiato una torta a forma di Gesù

Gli artisti argentini Marianela Perelli e Pool Paolini – meglio noti come Pool y Marianela – hanno chiamato la loro ultima idea Kidstianismo. La mostra presenta pezzi che “esplorano il legame tra religione e commercio”, il quale ruota attorno ad un discorso sull’arte per cui “Abbiamo inchiodato un Cristo su di una croce perché il cristianesimo è qualcosa di ‘costruito’”. All’inaugurazione della mostra a Los Angeles c’era una torta di Gesù a grandezza naturale, completa di stigmate color velluto rosso, tagliata e venduta ai partecipanti quella sera stessa. Nessuno al di là della galleria sembrava essere interessato – ma potrebbe essere stato perché nessun funzionario del governo veniva fotografato con la bocca piena di Cristo.

Enrique Avogadro, il Ministro della Cultura di Buenos Aires in Argentina, è stato costretto a scusarsi dopo aver mangiato una fetta del braccio di Gesù alla mostra d’arte contemporanea. Pool y Marianela hanno pubblicato un video su Instagram – ora cancellato – di Avogadro con in mano la sua fetta blasfema. La clip è stata recepita male nel paese, in gran parte cattolico. Da quel momento ci sono stati innumerevoli messaggi sui social media che condannano Avogadro e lo chiamano a dimettersi o farlo licenziare.

“Per favore, se hai ancora una dignità, esci, vai via con il flagello che ti accompagna”, si legge in un commento sulla pagina Facebook di Avogadro. “Hai ferito profondamente i credenti e la fede cristiana e cattolica. Non meriti [il tuo ruolo] in una nazione nata sotto la croce e la spada “.

Il cardinale Mario Poli, arcivescovo di Buenos Aires, ha inviato una lettera a Rodríguez Larreta Schedule, il capo del governo della città, definendo il comportamento di Avogadro “un’offesa per lo spirito religioso”. C’è anche una petizione di Change.org che chiede il suo licenziamento.

Su Facebook, Avogadro ha scritto che “è sinceramente dispiaciuto se qualcuno si è sentito offeso”, che è sempre un ottimo modo per iniziare delle scuse. “Come persona, ho un’opinione molto chiara a favore della libertà di espressione, in particolare quando si tratta di questioni su cui interrogarsi, che ci fanno riflettere o che si oppongono alle nostre convinzioni”, ha detto. “Credo anche che il ruolo dell’arte sia proprio quello di farci sentire a disagio e scuoterci. Capisco, d’altra parte, che i dipendenti pubblici abbiano un ruolo che trascende ciò che è personale e, in quanto tale, siamo responsabili delle nostre azioni. Per questo motivo, voglio scusarmi. “(OK, ben fatto, Enrique).

Ma secondo La Nacion, potrebbe non essere abbastanza. Il politico doveva presenziare a una conferenza stampa al Complesso Teatrale di Buenos Aires la scorsa notte, ma non ha partecipato. (non è chiaro se è per scelta o meno). A Pool y Marianela probabilmente non sta andando meglio; hanno cancellato il loro account Facebook e il loro Instagram ora è privato. Alcune delle precedenti mostre della coppia, tra cui la “Plastic Religion” con protagonista Barbie, sono state ben accolte negli Stati Uniti, ma hanno incontrato minacce nel loro paese d’origine. Uno spettacolo del 2014 in una galleria di Buenos Aires è stato sospeso dopo quelle che Clarin descrive come “mail e telefonate da persone che hanno promesso di manifestare alla porta, denunciare [e] rompere tutto”.

Il ministro Avogadro ha una manciata di sostenitori, però. “Ero lì. Ho visto come non sia stato solo il ministro della cultura a prendere parte al lavoro / torta, ma anche a molti cristiani, ebrei, atei, artisti, curatori, architetti, addetti alla sicurezza, medici e molti altri che si aggiravano per la [mostra d’arte] ” il gallerista Eduardo Saubidet ha scritto su Instagram. “Un vero spirito di condivisione. Qualcosa del tutto simile a quello che il Cristo originale ha promulgato”.

Carino, ma potrebbe essere meglio tenere Gesù al di fuori di questo procedere. E fuori dai piatti dei funzionari governativi, per loro stesso interesse.

