Tortilla farcite con Tinga di pollo

Porzioni: 6

Tempo preparazione: 120 minuti

Tempo totale: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti

Per le tortilla:

232 g di farina di mais instantanea (masa harina)

400 ml di brodo di pollo

25 g di strutto

1,5 g di sale

Per il Tinga di pollo:

3 petti di pollo senza ossa e pelle (950 g)

6 g di sale

1,5 g di grani di pepe nero interi

2 spicchi d’aglio

1 foglia d’alloro

1 piccola cipolla dorata, divisa a metà

30 ml di olio d’oliva

5 cipolle medie dorate, affettata finemente

1 dado da brodo di pollo

4 g di cumino in polvere

2 g di pepe bianco

1 (200 g) lattina di peperoncini chipotle in salsa adobo Morena

Per la guarnizione:

crema mexicana

formaggio cotija

fette di ravanello

foglie di coriandolo

Preparazione

1. Inizia, preparando il Tinga di pollo: disponi il pollo in una grande casseruola con 3 g di sale, pepe nero, aglio, alloro e cipolla dorata tagliata a metà. Copri completamente con acqua e portare a ebollizione. Riduci la fiamma per mantenere il sobbollire e chiudi con il coperchio. Cuoci per 25-30 minuti, fino ad ottenere dei petti di pollo teneri. Filtra il liquido di cottura, togliendo aglio, alloro, cipolla e metti da parte. Fai raffreddare il pollo, quindi tritalo al coltello.

2. Riscalda l’olio d’oliva in una grande padella di ghisa a fiamma medio-alta. Aggiungi le cipolle affettate e cuoci fino a quando diventano morbide, in circa 5 minuti. Poi metti i restanti 3 g di sale, pomodori, dado, cumino, pepe bianco e cuocere per altri 5 minuti, o fino a quando i pomodori risultano sono teneri. Ora, aggiungi anche il pollo tritato, peperoncini chipotle con il loro liquido e cuoci per altri 3 minuti. Infine, condisci con sale e pepe. Tieni da parte al caldo.

3. Prepara le tortilla: in una grande ciotola, unisci 400 ml di brodo di pollo ottenuto precedentemente, farina di mais masa, strutto e sale. Mescola bene per formare una consistenza simile alla plastilina, quindi dividilo in 12 palle uguali. Copri tutto con un asciugamano umido.

4. Taglia 2 cerchi da una busta di plastica delle stesse dimensioni della tortilla che vuoi ottenere. Metti una palla d’impasto in mezzo ai due cerchi di plastica. Quindi, premi verso il basso appiattendo l’impasto, fino ad ottenere una tortilla. Sollevala tortilla e ruotarla di 1/4, quindi premi di nuovo. Fallo 4 volte fino ad avere uno spessore unitario.

5. Riscalda a fuoco medio-alto una padella o una comal e cuoci le tortilla, girale una sola volta, fino a quando si sono abbrustolite e gonfiate, in circa 2 minuti. Trasferisci su una tavola e avvolgere in un canovaccio per mantenerle al caldo

6. Riscalda il forno a 180 ° C. Metti le tortilla su una teglia e cuoci fino a renderle croccanti, in circa 15 minuti. Servi le tortilla con il Tinga di pollo e guarnisci con crema mexicana, ravanelli, formaggio e coriandolo.