Mai Mai Mai e Cristian Naldi si aggiungono alla line up di Transmissions X

Non tutti i mali vengono per nuocere. Tipo, sono sicuro che molti di voi, quando sono venuti a sapere dell’annullamento del tour europeo da parte dei Love Theme, il progetto neo-jazz del canadese Alex Zhang Hungtai aka Dirty Beaches, sono rimasti demoralizzati. Ma non bisogna mai perdere la speranza, soprattutto quando ad affrontare il problema c’è un festival come Transmissions, che da dieci anni porta in Romagna il top della scena sperimentale mondiale.

Al posto di Love Theme, infatti, l’organizzazione del festival ha convocato due grandi dello spaghetti sound contemporaneo (o Italian Occult Psychedelia, se preferisci), entrambi di casa Boring Machines. In questo modo l’evento di chiusura del festival, chiamato Transmissions Off e in programma per il pomeriggio di domenica 26 novembre, guadagna una line up tutta sotto il segno dell’etichetta veneta: sul palco saliranno infatti Adriano Zanni, artista sonoro e visuale autore di un’ambient rarefatta e ricca di field recordings; Mai Mai Mai, dronista romano mascherato capace di dar fuoco al mare con la sua elettronica esoterica; e Cristian Naldi, chitarrista di Ronin e Fulkanelli, capace di evocare suggestivi paesaggi da colonna sonora utilizzando soltanto una chitarra e alcuni effetti.

L’evento si svolgerà al Museo d’Arte di Ravenna e a incorniciare i tre live ci sarà il DJ set proprio del boss di Boring Machines, Onga.

Transmissions X si svolgerà a Ravenna dal 24 al 26 novembre, con headliner come Ulver, Robert Aiki Audrey Lowe e Stian Westerhus. Consulta la line up completa e acquista i biglietti in prevendita sul sito del festival.

