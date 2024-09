Crystal meth e cartelli messicani: dentro la trappola della shaboo

Se non vedi i sottotitoli in italiano, clicca sull’icona CC in basso a destra nel player, scegli “options” e poi “italiano”.

All’inizio del 2015 il cittadino messicano Horacio Hernandez Herrera, il terzo uomo più potente del cartello di Sinaloa, è stato arrestato a Manila durante una retata antidroga che ha portato al ritrovamento di 12 milioni di pesos (circa 235.000 euro).

I cartelli messicani stanno cercando di ottenere il controllo di una fetta del crescente mercato della droga nelle Filippine; e per riuscirci, si stanno alleato con i clan cinesi.

La droga preferita nelle Filippine è la shaboo—nome locale del crystal meth—presente in oltre il 90 per cento dei quartieri della capitale.

La popolarità della shaboo è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo decennio—in parte perché la droga permette ai filippini più poveri di lavorare più a lungo senza sentire il peso della stanchezza.

Tuttavia, la morsa della droga su Manila ha raggiunto un livello critico, mentre il tasso di disoccupazione non accenna a diminuire e la collusione della polizia e del governo locale con le gang è all’ordine del giorno.

Herrera sta aspettando di andare a processo nella capitale. Nel frattempo, VICE News ha voluto osservare più da vicino il mercato della droga delle Filippine.

Abbiamo visitato il distretto di Tondo, a Manila, una zona portuale devastata dalla shaboo, per parlare con gli spacciatori che difendono il loro territorio e con gli agenti di polizia che devono lottare contro confini porosi, poteri giudiziari insufficienti e – il loro nemico più insidioso – la corruzione all’interno della stessa polizia.

