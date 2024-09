Tre modi di fare la carbonara a Roma

Un anno fa in questo momento tutta Italia stava con il coltello tra i denti dopo la pubblicazione sul sito francese Demotivateur del video della “carbonara alla francese“, in cui uno dei piatti più noti della cucina italiana veniva completamente smostrato con una ricetta a base di cipolla, pasta cruda e panna. Il video, pubblicato su Youtube e Facebook, ha fatto 3,3 milioni di visualizzazioni prima di essere rimosso quando l’indignazione italiana, e della comunità internazionale, è diventata impossibile da ignorare.

Ora, che noi italiani siamo fissati con la superiorità della nostra cucina è risaputo, e che siamo giusto un po’ rigidi sulla questione della purezza è evidente anche dal fatto che le polemiche e l’attenzione mediatica che hanno seguito il video sono state tante e tali che si è cominciato a parlare di Carbonara-gate. Anche i nostri colleghi delle redazioni internazionali, a cui abbiamo chiesto di esprimersi su quello che il Guardian ha chiamato “outrage”, si sono dimostrati a tratti piuttosto esasperati.

Videos by VICE

Ma la verità è che anche nel nostro paese non esiste una ricetta univoca per la carbonara (né per molti altri piatti): persino a Roma, patria del piatto, c’è chi la fa con il pecorino e chi con il parmigiano, chi con l’olio e chi con il grasso animale, chi addirittura ne ha inventata una versione vegetariana. Perché si smetta di litigare una volta per tutte e dato che oggi si celebra il #carbonaraday, abbiamo mandato il nostro host Giuseppe Di Nola aka Banana a provare alcune delle migliori ricette della Capitale.

Perché alla fine la carbonara è buona sempre. Tranne se ci metti la panna. Se ci metti la panna non hai capito niente.

Guarda il nostro documentario sulla carbonara qui sotto: