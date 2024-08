Tre ragazzi italiani spiegano come vivono i divieti alimentari della loro religione

I miei bisnonni sono le uniche persone che abbia mai visto rispettare il venerdì di magro. Dove con “di magro” si intendeva pastasciutta con abbondante spolverata di Parmigiano, polenta e baccalà, formaggi in abbondanza. Vino. Dolce opzionale ma sempre gradito. Difficile associare quello cene all’idea di sacrificio con cui originariamente nasce l’usanza del venerdì di magro, ma per loro, bolognesi di nascita, spirito e stomaco, rinunciare al ragù – fosse anche solo per un giorno – costituiva una penitenza sufficiente.

A parte i miei bisnonni, appunto, non ho mai conosciuto nessun altro che si negasse qualcosa per la religione. Lo stesso discorso vale per la Quaresima: certo c’era qualche compagna di università in odore di gruppo evangelico che rinunciava alla cioccolata per 40 giorni (suscitando sempre il sospetto fosse spinta più da esigenze dietistiche che da intenzioni pie), ma per il resto non avevo amici o conoscenti che digiunassero per motivi cristiani., o quantomeno seguisse un’alimentazione più sobria, nei giorni precedenti la Pasqua.

