Il nuovo album di Trevor Jackson contiene 12 pezzi, su 12 formati diversi

F O R M A T, Trevor Jackson. Immagine gentilmente concessa dall’artista.

Trevor Jackson non pubblica un album da 14 anni, ma questo non vuol dire che non si sia dato da fare nel frattempo: il 25 febbraio il direttore creativo, artista e pioniere dietro ai Playgroup farà uscire 12 pezzi su 12 formati fisici separati. Con l’adattissimo titolo di F O R M A T, l’album è composto da un vinile, un CD, un mini CD, una cassetta, una chiavetta USB, una videocassetta, un MiniDisc, un Digital Audio Tape (DAT), un 8-track e una bobina, ciascuno dei quali è stato elaborato da Jackson e creato presso la Vinyl Factory. Secondo la conferenza stampa, l’album è un omaggio ai formati musicali del passato, una celebrazione dell’ “artigianato, del design e dell’esperienza individuale di ascoltare la musica con supporti tradizionali.”

Videos by VICE

Jackson ha spiegato la sua motivazione nel creare un lavoro del genere affermando: “ogni copia di una registrazione fisica è diversa, l’oggetto ha di per sé una sua piccola storia, e un’altra creata da ognuno, formata dallo sforzo che tu metti nell’aver comprato l’oggetto, nel toccarlo, nel rito unico che esegui ogni volta che lo fai partire. Voglio che le persone comprino questi oggetti per sentirsi speciali: saranno gli unici che possiederanno questi pezzi in ogni formato. il fatto che ogni prodotto culturale sia diventato facilmente accessibile e totalmente rimpiazzabile è un concetto importante di cui volevo parlare con questo progetto.”

FORMAT 1 – 12” vinile. Immagini via

L’album contiene una selezione da circa 150 pezzi mai diffusi che Jackson ha creato negli anni, curati, editati e rimasterizzati. Aspettatevi elementi da ogni fase della sua carriera, dal synth al beatbox, dalla new wave alla disco e alla psichedelia.

FORMAT 7 – cassetta

F O R M A T è l’ultimo di una serie di album che cercano di distinguersi nella calca dell’industria musicale, alcuni esempi sono Polyfauna dei Radiohead e il nuovo album di Bernholz. I supporti saranno esposti presso una mostra alla Vinyl Factory di Soho dove i visitatori potranno ascoltare l’album su ognuno dei formati, comprare la propria edizione limitata dell’album e godersi l’ultima opera audiovisiva di Jackson.

FORMAT 8 – VHS videocassetta

Clicca qui per sapere cosa ha combinatom Jackson nel corso dei 14 anni che sono trascorsi dal suo ultimo album.