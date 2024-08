Il video virale che chiarisce definitivamente la questione ‘ha vinto l’Africa, non la Francia’

Chi sa benissimo chi è Trevor Noah può saltare questo paragrafo e passare direttamente al prossimo. Per chi invece non ha studiato: Trevor Noah è stato il primo cabarettista sudafricano a comparire nel Tonight Show e nel Late Show di David Letterman e da quando Jon Stewart si sta godendo la pensione, invece, è il volto del The Daily Show. Bene.

Eccoci tutti insieme: nella puntata del Daily Show a ridosso della finale dei mondiali Noah ha dedicato una piccola parte dello show alla partita e ovviamente lo ha fatto in maniera ironica, dicendo che la coppa del mondo, in verità, l’ha vinta l’Africa. “Ho capito, ho capito, devono dire che la squadra è francese,” ha detto. “Ma guardateli quei ragazzi, non ti abbronzi mica così se prendi il sole nel sud della Francia.” Pochi giorni dopo ha riproposto la battuta postando una foto su Instagram che ha sollevato ulteriori polemiche.

Videos by VICE

https://www.instagram.com/p/BlR01lsHfOm/?utm_source=ig_embed

Ora, Noah è famoso per i suoi black jokes—ma a quanto pare ci sono molte persone che non sono a conoscenza di questo fatto. Tra queste, evidentemente, c’è anche l’ambasciatore francese Gérard Araud che si è impegnato a scrivere una sostanziosa lettera di lamentale che Noah ha letto e commentato in diretta.

“Ho guardato con attenzione il suo programma la sera del 17 luglio,” scrive l’ambasciatore. “[..] Ho sentito parlare di una vittoria ‘africana’ e niente potrebbe essere meno vero.” A quel punto Noah continua a leggere (con un finto accento francese) la lettera in cui Araud ha veramente pensato che fosse importante dire che i giocatori della Francia fossero francesi perché sono nati in FRANCIA, hanno studiato in FRANCIA e hanno imparato a giocare a calcio in FRANCIA, etc, etc, etc. Araud, infatti, accusa Noah di aver negato la francesità ai giocatori francesi per poi continuare con un paragone tra Francia e America.

“Questo è ciò che amo dell’America,” ha risposto il comico. “L’America non è un paese perfetto, ma ciò che amo di questo posto è che le persone possono ancora celebrare la loro identità nella loro americanità.” Tutta la lettera, infatti, sembra un compendio di stereotipi in cui Araud cerca di difendere qualcosa che non c’è bisogno di difendere. Il risultato—com’era facilmente prevedibile—è una cappella peggiore di quella di Lloris, a cui Noah risponde brillantemente con battute che forse dovremmo imparare tutti a memoria.