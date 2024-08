L’ultimo trend è truffare Amazon con resi e rimborsi da migliaia di euro

Quando il CEO è l’uomo più ricco al mondo e l’azienda raggiunge livelli di potere senza precedenti, le truffe diventano prevedibile, quasi inevitabile. In passato Amazon ha già subito diverse frodi, ma stando ai dati più recenti sembra che il fatturato stellare del colosso dello shopping online l’abbia reso una preda facile—anche solo per l’impatto minimo che queste frodi hanno sul suo incredibile profitto totale.

Lo scorso anno a Tallahassee, in Florida, Joseph Sides è stato citato in giudizio con accusa di frode informatica e associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica. Il giovane 24enne di Boca Raton, che si è dichiarato innocente, è stato accusato di aver architettato un piano per farsi rimborsare diversi oggetti dopo averli dichiarati danneggiati, difettosi o mai consegnati.

In particolare, la polizia federale sostiene che Sides avrebbe truffato Amazon per un valore totale di 230mila dollari in dispositivi elettronici—come console di gioco, accessori e una GoPro—usando diversi nomi falsi e altrettante mail, modificando gli indirizzi di consegna e coinvolgendo vari collaboratori. Secondo le accuse, Sides avrebbe creato circa 500 account Amazon falsi e li avrebbe utilizzati per inoltrare ben 821 richieste di rimborso o sostituzione andate a buon fine, su 1200 ordini totali, tra marzo e giugno 2016.

L’azione penale ai danni di Sides è emersa in seguito a un altro caso simile che coinvolgeva una coppia dell’Indiana, Erin e Leah Finan. Lo scorso anno, i due si erano dichiarati colpevoli di aver truffato Amazon per 1,2 milioni di dollari tramite azioni fraudolente come richieste di sostituzione e rimborsi di circa 2700 prodotti elettronici. Il 29 maggio, Erin è stato condannato a 71 mesi di carcere e Leah a 68. Le accuse nei confronti di Sides potrebbero costargli anche 20 anni di reclusione.

In un certo senso, dicono gli esperti, i truffatori avrebbero semplicemente perfezionato e applicato su larga scala una truffa ormai piuttosto comune nell’era del retail online.

“Qualche anno fa la gente rubava un prodotto nel punto vendita di una grande catena e poi andava in un altro punto vendita della stessa catena per restituirlo e ottenere un rimborso o un buono acquisto,” spiega Michael Benza, professore di diritto penale alla Case Western Reserve University. “In fondo, la tecnica è la stessa, solo che oggi viene messa in pratica online invece che in negozio fisico.”

Secondo Benza, questo tipo di frodi passano generalmente inosservate fino a quando i resi iniziano ad accumularsi.

“Per una persona normale 230mila dollari sono tantissimi soldi, ma agli occhi di Amazon è una cifra irrisoria, che non intacca in alcun modo le sue quotazioni in borsa,” spiega. “Tuttavia, se tanti clienti dovessero fare questo scherzetto, l’azienda inizierebbe a notare uscite ingenti e anomale dalle proprie casse. Penso che in questo caso Amazon si sia esposta per mandare un messaggio chiaro a tutti i cyber-criminali.”

Probabilmente, come spiega Benza, Amazon ha fornito alle forze dell’ordine i dati degli account collegati agli ordini sospetti, e così facendo sono risaliti a Sides. (Un portavoce di Amazon non ha voluto commentare la vicenda, ma la polizia ha comunque detto di aver ricevuto “supporto da Amazon.com” nel corso delle indagini.) “Nonostante Sides avesse creato account mail falsi e diversi indirizzi di consegna, Amazon ha un sistema che riesce a combinare i dati, e probabilmente è così che è risalita al suo nome,” spiega Benza. “Probabilmente ha fatto qualcosa che ha insospettito Amazon, che quindi ha deciso di investigare più a fondo.”

Secondo l’accusa, il nome di Sides sarebbe collegato a diversi profili che hanno fatto acquisti utilizzando gift card, carte prepagate e carte di debito per cercare di tenere nascosta la propria identità. (Il suo avvocato ha rifiutato di commentare l’accaduto.) Sides avrebbe inoltre utilizzato il servizio postale statunitense e servizi di logistica come UPS per inviare i pacchi a indirizzi terzi o a punti di ritiro UPS, dove lui e i suoi collaboratori ritiravano i colli.

Secondo la ricostruzione della polizia, tra i prodotti rubati ci sarebbero anche diverse Xbox One e PlayStation 4, joystick wireless e telecamere GoPro HERO5, che poi Sides rivendeva su Ebay, Craigslist e Gameflip.

Rod Soto, direttore della ricerca sulla sicurezza per Jask, azienda che si occupa di cybersecurity, ha detto che il racket dei resi online sta diventando una delle truffe più diffuse. “In alcuni casi, ci sono gruppi organizzati che acquistano programmi di scripting per automatizzare la creazione di profili falsi ed eseguire l’acquisto di determinati prodotti,” spiega Soto. “Risalire a una singola persona è più semplice, ma quando ci sono gruppi di 30 persone che fanno acquisti a orari diversi e mandano i prodotti a indirizzi e paesi diversi, tenerne traccia diventa complesso.”

Tom Kellerman, direttore di un’altra azienda di cybersecurity, Carbon Black, ha detto che dal momento che i malintenzionati usano indirizzi mail diversi e metodi sofisticati per celare la propria identità, smantellare la truffa e costruire un caso di successo non è semplice. “I crimini online che vengono effettivamente puniti dalla legge sono meno del cinque percento,” secondo la sua stima. “Oggi i gruppi criminali si stanno organizzando con l’intelligenza artificiale per aggirare l’algoritmo di Amazon che individua le attività sospette.”

Eppure, i sistemi di richiesta rimborso o sostituzione non smuovono in alcun modo il bilancio di Amazon, che a luglio di quest’anno ha dichiarato un profitto di 2,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2018—senza dubbio tra le aziende più proficue della storia.

“Riguardo all’impatto che queste truffe hanno sul bilancio dell’azienda, la vera attività che genera profitto per Amazon non è la vendita al dettaglio, ma l’insieme dei servizi web che offre,” dice Soto. “L’azienda registrerà probabilmente solo una minima perdita a seguito di queste frodi o all’abuso delle politiche di reso, e compenserà largamente con gli incredibili volumi di vendita dei suoi servizi.”

Segui Francisco Alvarado su Twitter.