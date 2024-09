Purtroppo per voi Trump ha un piano per conquistare lo spazio

Il 2017, dal punto di vista delle notizie dallo spazio, è oggettivamente partito alla grande.

Per esempio, adesso sappiamo che c’è un sistema solare relativamente vicino al nostro, Trappist-1, all’interno del quale gravitano un discreto numero di pianeti potenzialmente abitabili.

Eppure la corsa all’ignoto, ovviamente, non può dirsi conclusa: da qualche decennio è quasi un obbligo ‘morale’, per un presidente degli Stati Uniti, fare da battistrada per il resto dell’umanità su questo genere di cose. E Donald Trump, certamente, non farà eccezione.

Qualche settimana fa, infatti, il presidente degli USA ha designato il Repubblicano Robert Walker come suo space policy adviser. Ed è una notizia rilevante, perché si tratta di un personaggio con una visione della NASA spiccatamente aggressiva dal punto di vista ‘commerciale’.

In sostanza, sotto Trump le missioni dovrebbero verosimilmente essere più orientate all’esplorazione dello spazio profondo, includendo progetti come l’utilizzo di robot per cercare fonti di Helium 3 sulla superficie lunare.

Per Walker, infatti, la costituzione di colonie sul nostro satellite dovrebbe essere una prospettiva raggiungibile. Così come verosimile, nella sua visione di “esplorazione dell’universo,” dovrebbe essere l’utilizzo di navicelle alimentate a energia nucleare per raggiungere Marte in viaggi che non dovrebbero durare più di qualche settimana.

Eppure proprio colui che si ritiene abbia inventato questo tipo di navicelle, John Slough, si dice non molto persuaso dalla cosa: raggiunto da VICE News, ha spiegato che la costruzione di modelli come quelli immaginati dal consulente di Trump rischierebbero di divantare un salasso economico.

Per riuscire a capire cosa ci aspetta nei prossimi mesi, e quale sia l’idea dietro i progetti di “conquista dello spazio” rilanciati dall’amministrazione Trump, abbiamo mandato Ravi Somaya a parlare con il consulente Walker—che ci ha detto che vuole cambiare i paradigmi dell’esplorazione spaziale, e che la corsa allo spazio non è solo qualcosa che pertiene alla sfera della scienza e della tecnologia “ma anche un modo per mantenere una certa egemonia economica sul mondo.”

