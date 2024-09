Con Trump presidente, il Gamergate sta attraversando una crisi d’identità

Le metastasi del Gamergate si sono diffuse nel web in un modo che ha reso praticamente impossibile contenere il fenomeno, ma dal primo hashtag lanciato tre anni fa all’ascesa dei movimenti alt-right nel 2016, è possibile affermare che le sue molteplici sfaccettature odiose avessero una cosa in comune: i videogiochi.

Non c’è luogo dove questa cosa si dimostri più vera che il subreddit r/KotakuInAction (KiA). Come ha scritto Buzzfeed nel 2014, il Gamergate ha rapidamente trasformato una scaramuccia in una guerra culturale molto più ampia contro un concetto percepito di “politicamente corretto.” Ma allora KiA si presentava come un posto dedicato a “i drammi e altre stronzate che sembrano sempre fare sempre più parte dell’industria del giornalismo videoludico oggigiorno.”

Non è più così. Come altri hanno notato, è facile collegare il Gamergate e Donald Trump, che ha vinto le elezioni dichiarandosi nemico del politicamente corretto, e KiA è a tutti gli effetti piena di discussioni che hanno più a che fare con le politiche del neo-presidente che con i videogiochi. Non ogni Gamergater è felice di questo sviluppo. Anzi, il movimento sembra essere nel mezzo di una crisi di identità.

Ho notato questo mutamento d’animo generale mentre scorrevo il subreddit, ma ad avermi davvero colpito nelle scorse settimane è stato vedere alcuni Gamergater dichiararsi apertamente contrari a questo fenomeno.

“Dai un’occhiata ai post più commentati il mese scorso. È imbarazzante, onestamente.”

“Vorrei che ci fosse un modo per filtrare i post strafottenti dei fan di Trump qui su [KiA],” ha scritto in una discussione un membro nella comunità registrato come Ode_to_Joy, a dicembre 2016. “Tutti i commenti, o tipo il 98%, sono roba come “Uoooo, come sono nervosetti i liberali!’ Non riesco a capire cosa c’entri la vittoria di Trump con gli obiettivi e la visione di KiA. È pieno di commenti del genere e prima delle elezioni uguale… Le sviolinate auto celebrative per Trump su KiA sono odiose.”

Si può notare come l’attenzione si sia spostata recentemente, guardando quali sono le discussioni più popolari sul subreddit. Tra i 25 post più caldi pubblicati su KiA dal 6 febbraio scorso, solo quattro parlano in qualche modo di videogiochi. Un rapido controllo a campione di giorni a caso tramite la Wayback Machine dell’Internet Archive suggerisce che il fenomeno stia andando avanti da un po’ e che sia esploso durante le elezioni:

9 novembre: 12 discussioni su 25 totali e due sulle cinque più popolari non parlavano di giochi.

12 discussioni su 25 totali e due sulle cinque più popolari non parlavano di giochi. 10 novembre: 11 discussioni su 25 totali e una sulle cinque più popolari non parlavano di giochi.

11 discussioni su 25 totali e una sulle cinque più popolari non parlavano di giochi. 19 gennaio: 15 discussioni su 25 totali e quattro sulle cinque più popolari non parlavano di giochi.

“La pagina principale una volta riguardava giornalismo/videogiochi/gamergate, con un paio di discussioni collaterali su altri argomenti (shitstorm, tim hunt) perché era uno dei pochi subreddit che permetteva di parlarne con un’audience consistente,” ha scritto un utente di nome azertygg, a gennaio. “Ora è l’opposto… [L]a demografica deve essere cambiata, perché mi aspetterei che le discussioni sui giochi fossero molto più forti di quelle off-topic (e sì, considero off-topic qualsiasi cosa che non sia relativa ai videogiochi). Ma non succede più. Dai un’occhiata ai post più commentati il mese scorso. È imbarazzante, onestamente.”

The Political Machine 2016. Immagine: Stardock

Non è difficile trovare molti altri membri della comunità che non sono contenti della piega di estrema destra che che ha preso il subreddit nel corso dell’ultimo anno. Nel momento in cui questo articolo è stato scritto, c’è persino una discussione puntellata in cima alla pagina intitolata “Il Futuro di KotakuInAction e Tornare in Carreggiata,” che risponde a queste voci di dissenso.

Ad ogni modo, sei giorni prima che quella discussione fosse creata, ho contattato alcuni moderatori di KiA per chiedere loro perché il focus del subreddit fosse passato dai giochi a discussioni generali e “off-topic” su qualsiasi argomento a tema alt-right. Al tempo, non lo vedevano come un problema.

“Penso che sia giusto dire che molti degli argomenti riguardino Trump,” mi ha detto un moderatore di KiA noto come Strawredditor, via messaggio privato su Reddit. “La ragione di ciò, a mio avviso, è data dal fatto che i media hanno fatto un lavoro di merda nel parlare di Trump, proprio come hanno fatto un lavoro di merda quando si trattava del gamergate. Voglio dire, ci sono giornali che non fanno altro che collegare il gamergate e Trump, quando in realtà non c’è assolutamente niente in comune… ovviamente poi le persone fanno partire le discussioni per parlarne.”

(Quando ho chiesto perché collegare il Gamergate con Trump fosse ingiusto, se KiA è pieno di discussioni pro-Trump, Straredditor mi ha risposto che “KiA è sempre stato un posto dove i ‘gamergater passano il tempo,’ più che un posto dove parlare del gamergate.”)

Strawredditor ha ragione sul fatto che la maggior parte delle discussioni off-topic si concentri in generale sui media, anche se solo finché sono ingiusti nei confronti di Trump e altre figure e questioni “politicamente scorrette.” È un loop conveniente che spiega il processo di cambiamento: il Gamergate avrebbe dovuto riguardare “l’etica nel giornalismo di videogiochi,” e ora si tratta di etica in tutto il giornalismo.

“Non c’è alcun ruolo che il Gamergate possa assumere ora come entità distinta.”

“All’inizio è successo che molte delle personalità mediatiche di settore che erano corrotte e contro cui il GG si è ribellato, fossero anche per coincidenza cosiddetti SJW [Social Justice Warrior],” mi ha detto per email Ode_to_Joy, il gamergater amareggiato. “Ma ad un certo punto qualcuno di esterno ha pensato che ‘massacrare SJW’ o ‘prendersela con tutto ciò che fosse politicamente corretto’ fosse l’unico obiettivo del Gamergate (ironia vuole che sia esattamente ciò che hanno sempre sostenuto i gruppi che si opponevano al GG).”

Ironia è una buona parola. Katherine Cross, sociologa, critica videoludica e vittima delle violenze del Gamergate, l’ha sostenuto sin dall’inizio; i critici del Gamergate hanno sempre identificato il fenomeno come un movimento di estrema destra.

“Per un lungo periodo, il Gamergate ha rifiutato categoricamente questa caratterizzazione politica di [estrema destra],” mi ha detto al telefono. “Dicevano che l’idea stessa che loro fossero conservatori fosse una calunnia. Pubblicavano dei sondaggi fatti senza criterio qui su KiA per dimostrarlo. Ho ripetuto infinite volte che non significavano nulla.”

Immagine: Drumpulous

Cross sta facendo riferimento a un sondaggio specifico fatto su 725 sostenitori del Gamergate e pubblicato dallo scrittore Brad Glasgow il 21 novembre 2016. (mettiamo le cose in chiaro: Glasgow ha scritto un articolo per Motherboard nel 2015.) Ha scoperto che la maggior parte dei Gamergater sostenevano posizioni liberali su argomenti come l’aborto, la pena di morte e la legalizzazione della marijuana. Per esempio, il 95 percento degli intervistati si dichiarava favorevole al matrimonio tra persone omosessuali.

Il problema palese è che si tratta di un sondaggio su internet completamente privo di metodo scientifico, che può essere facilmente manipolato da una comunità che si prende spesso gioco dei sondaggi. Inoltre, le discussioni su KiA raccontano un’altra storia. L’8 febbraio, per esempio, tutte le discussioni off-topic avevano una chiara inclinazione di estrema destra, tra chi sosteneva che Facebook censuri i crimini commessi dagli immigrati, chi si lamentava dei professori universitari che criticano Trump e via dicendo. Agli occhi dei Gamergater combattere contro il “politicamente corretto” non entra necessariamente in conflitto con un’ideologia politica liberale, eppure non sono riuscito a trovare discorsi che potessero apparire come liberali.

Per usare il linguaggio dell’alt-right, potremmo dire che il Gamergate è stato tradito dai suoi stessi eroi.

In aggiunta, mentre la maggior parte dei Gamergater si risente dell’affiliazione, molte delle figure predominanti nel movimento, che erano già opinionisti di destra prima del Gamergate, sono passate dal combattere contro il politicamente corretto nell’industria dei videogiochi a sostenere Trump e l’alt-right.

Mike Cernovich, un autoproclamato eroe del Gamergate, è diventato un sostenitore sfegatato di Trump, un teorico della cospirazione del pizzagate, e organizzatore del DeploraBall, un galà alt-right per l’inaugurazione della presidenza di Trump.

Milo Yiannopoulos, giornalista di Breitbart e figura di spicco del Gamergate, ha sfruttato il movimento per montare la sua cattiva fama. Al momento, passa meno tempo a parlare di videogiochi di quanto ne passi a fare il tour dei campus universitari a fomentare gli studenti con il suo sostegno a Trump e le sue posizioni anti-immigrazione e anti diritti delle donne. A preoccupare è il fatto che, delle tante proteste contro la presidenza di Trump nel mondo, una delle poche contro cui Trump ha minacciato di prendere provvedimenti è stato un picchetto studentesco organizzato contro Yiannopoulos quando ha parlato al campus della Berkeley.

Cross sostiene che in questo senso, il Gamergate è stato beffato. Queste figure hanno visto nel movimento il potenziale per convertire, espandere e radicalizzare il proprio pubblico. Hanno avuto un successo considerevole, ma ora che il danno è fatto, si sono spostati su argomenti più ampi e più succulenti. Perché perdere tempo a litigare su cosa possa o non possa indossare il personaggio femminile di un videogioco, quando il presidente degli Stati Uniti sta twittando su di te?

Per usare il linguaggio dell’alt-right, potremmo dire che il Gamergate è stato tradito dai suoi stessi eroi. Tutto ciò che può fare è restare a guardare e accogliere il nuovo amante: Trump.

“Persone che sguazzano nelle ‘lacrime dei liberali’ hanno invaso KiA e con loro hanno portato il genere di contenuto che preferiscono,” ha detto Ode_to_Joy. “La salita al potere di The_Donald, penso, ha influenzato a sua volta il gruppo, perché ha dato agli elementi radicalizzati di Reddit il pretesto per insediarsi in determinati subreddit. Personalmente, mi sono disiscritto da KiA un mese o due fa, quando ho visto che non c’era più alcuna rilevanza nei contenuti e i moderatori non facevano assolutamente nulla.”

A questo punto, che succederà al Gamergate? Alcune persone all’interno della comunità stanno abbracciando l’alt-right, altri si stanno distaccando disgustati, e molti, sembra, continuano a negare qualsiasi legame con veemenza, permettendo, paradossalmente, che questa ideologia soppianti l’identità del Gamergate.

Cross — la cui analisi sulla natura del movimento ora è considerata ragionevole persino da alcuni Gamergater — ritiene che il GG sarà completamente assorbito dalla grande alt-right, e che questo processo sia in realtà già cominciato, nel momento in cui KiA è diventato praticamente un sub-forum di r/The_Donald. La bandiera sotto cui il Gamergate si è organizzato anni fa — combattere per i videogiochi — non è più la forza trainante di KiA.

Se sono fortunati, i Gamergater troveranno una nuova offerta nell’ordine emergente dell’alt-right. Altrimenti, saranno eliminati, come spesso capita nei gruppi estremisti che se la prendono con parti di loro stessi.

“Avete già visto informazioni provenienti dal governo Trump sul rinnovo di una guerra contro la pornografia,” ha detto Cross. “Queste non sono persone che apprezzano la cultura nerd nel modo in cui i loro sostenitori amano fantasticare. Non c’è alcun ruolo che il Gamergate possa assumere ora come entità distinta.”