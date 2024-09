Trump è davvero come Hitler? – L’ho chiesto a una sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale

Dora Schimanko ha 84 anni, è austriaca ed è stata una rifugiata. Nel 1938, dopo l’Anschluss, ovvero l’annessione dell’Austria da parte dei nazisti, insieme alla sua famiglia scappò nel Regno Unito per sfuggire alle persecuzioni. “Avrebbero potuto perseguitarci perché eravamo ebrei o di sinistra—ma in ogni caso, saremmo stati finiti,” ha scritto nel suo libro del 2011 Warum So Und Nicht Anders [Perché è così e non in altro modo].

Dopo essere tornata a Vienna nel 1946, Schimanko si è affiliata al partito comunista austriaco e ha cominciato a tenere discorsi pubblici contro il fascismo e l’estremismo di destra. Va anche nelle scuole a parlare in qualità di sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale.

L’ascesa dei partiti di estrema destra in Europa, la vittoria di Donald Trump alle elezioni e le prime delibere del suo governo hanno fatto sì che si ricominciasse a parlare del ritorno al fascismo della politica mainstream. E quando si parla di autoritarismo, i paragoni con Hitler non si fanno mai aspettare—o a dire il vero quando si parla di qualunque cosa: i Repubblicani hanno più volte paragonato Obama al leader nazista—ma soprattutto nel caso di Trump, sono ovunque.

Abbiamo chiesto a Schimanko cosa ne pensa.

VICE: Ciao Dora, che cosa pensi di Trump?

Dora Schimanko: Be’, Trump è un attore e un uomo di spettacolo. Penso che questo lo renda un’icona populista—il candidato perfetto per rappresentare la classe dominante americana: leader di corporation multinazionali guidate dalla ricerca di profitto.

Quindi dici che è un po’ il paladino del capitalismo?

Sì.

Come hai saputo che Trump ha vinto le elezioni?

Un’amica me l’ha detto dopo averlo sentito al notiziario del mattino. All’inizio non riuscivo a crederci, mi sembrava impossibile. Ma poco dopo ho cominciato ad analizzare il sistema elettorale americano: penso che la vittoria di Trump sia stata resa possibile solo dal sistema. Clinton aveva la maggioranza dei voti.

Dopo l’elezione di Trump, da tutte le parti hanno cominciato ad arrivare inviti a non andare in panico, ad aspettare di vedere come si sarebbe comportato. Ma solo durante la prima settimana ha distrutto l’Obamacare e ha impedito alle persone provenienti da sette paesi musulmani di entrare negli Stati Uniti, tra le altre cose.

Dio, sì. Trump è un rappresentante della classe dominante, gli interessa solo il profitto—non mi aspettavo niente di diverso, onestamente.

Tra questi sette paesi c’è la Siria, da dove stanno arrivando molti rifugiati. Tu stessa sei fuggita dall’Austria nazista nel 1938. Cosa pensi sarebbe successo se il Regno Unito avesse chiuso i confini ai rifugiati, come hanno fatto gli Stati Uniti?

Be’, non sarei viva, immagino. Sarei morta da tempo. Ma le politiche inglesi di allora erano molto diverse da quelle americane di oggi. A quei tempi in Inghilterra vigevano convenzioni internazionali che li obbligavano a fare entrare rifugiati, ma c’era anche un altro sistema per l’immigrazione, per il quale gli inglesi che lo desideravano potevano aiutarti, ospitarti etc. C’erano per esempio aristocratici e quaccheri che finanziavano il viaggio dei bambini fino al Regno Unito.

Molti dicono che Trump e i suoi siano nazisti. Secondo te ci sono somiglianze tra la Germania nel 1933 e gli Stati Uniti nel 2017?

No. Viviamo in un millennio completamente diverso. Non penso che, per esempio, si potrebbero istituire i lavori forzati oggi negli Stati Uniti. E penso che la democrazia americana di oggi sia in forma migliore rispetto a quella tedesca di allora.

Quindi non hai paura che gli Stati Uniti diventino uno stato autoritario, no?

Oh sì, certo che ne ho paura. Penso che se Trump vedesse una possibilità di guadagno nel rendere gli Stati Uniti uno stato fascista, lo farebbe. Ma spero davvero che la democrazia americana sia più forte di qualsiasi cosa Trump possa fare al paese nei prossimi quattro anni.

Perciò pensi che le persone si ingannino quando paragonano Trump e Hitler?

Sì. Trump è ricco—Hitler di sicuro non era ricco. Trump è pericoloso in modo diverso—perché sta dalla parte di interessi pericolosi. Non ha bisogno di perseguitare attivamente le minoranze del suo paese, ma sta dalla parte delle corporation che mettono in pericolo il pianeta con la loro ricerca di profitto.