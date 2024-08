Dite addio al porno su Tumblr

La scorsa settimana, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ascoltato le argomentazioni esposte in un caso secondo cui Apple deterrebbe un potere di monopolio illegale sull’App Store di iOS e dunque sulle app che sono usate sugli iPhone. Oggi, Tumblr ha annunciato che non accoglierà più materiale pornografico sulla propria piattaforma, a partire dal 17 dicembre.

Con la sua portata di distribuzione enorme e le sue regole rigide, l’App Store di Apple ha da tempo un effetto omogeneizzante e purgante su internet. La app per iOS di Tumblr non è più disponibile dal 16 novembre, perché erano state trovate immagini di pedo-pornografia sul sito (la app non è mai stata rimossa dal Play Store di Google, invece).

Videos by VICE

Nessun sito dovrebbe tollerare la pornografia infantile, ovviamente. Ma migliaia di siti riescono a tenere le proprie piattaforme prive di pedo-pornografia, pur consentendo la presenza di contenuti per adulti in generale. Dopo essere stato rimosso dall’App Store, ma prima di annunciare che avrebbe proibito qualsiasi contenuto per adulti, Tumblr ha iniziato a epurare diversi artisti che producono materiale per adulti NSFW dal sito.

Questo lunedì, Tumblr ha annunciato che avrebbe bandito del tutto i contenuti per adulti. In un blog post, il CEO di Tumblr Jeff D’Onofrio ha scritto che “Non mancano i siti internet che ospitano contenuti per adulti.”

“Ci sono artisti che hanno smesso di produrre perché sono aggrediti in continuazione”

Ma ci sono sempre meno siti e servizi mainstream che sostengono contenuti porno e per adulti, e molto di questo atteggiamento è dovuto ai controlli rigidi di Apple sull’App Store e sull’ecosistema iOS. Steve Jobs stesso ha notoriamente detto che “la gente che vuole il porno può comprarsi un telefono Android,” e Apple ha ripetutamente sfruttato il proprio potere senza precedenti su milioni di smartphone per sterilizzare le app disponibili su iPhone. Apple non tollera app “che contengano contenuti creati dagli utenti che siano pornografici.” Nel 2016, Apple ha notoriamente cancellato tutte le app di terze parti di Reddit, che permettevano agli utenti di nascondere e mostrare i post NSFW; tutt’ora, è impossibile accedere a contenuti porno su una app di Reddit per iOS, se non con davvero parecchio impegno.

Non sappiamo con certezza se Tumblr abbia preso questa decisione perché messo sotto pressione da Apple, o perché la piattaforma ha ritenuto che non potesse più moderare con competenza i propri spazi. Ma la decisione di eliminare i contenuti per adulti in blocco è coerente con l’aziendalizzazione e la purificazione di internet che Apple sta portando avanti.

La decisione di Tumblr è ancora più deludente perché è ovvio nella spiegazione di D’Onofrio che i vertici di Tumblr non sono minimamente consapevoli dell’importanza che la piattaforma ha avuto e ha per la comunità che crea contenuti per adulti.

I vertici di Tumblr sembrano credere che la comunità che usa il sito per i contenuti per adulti sia la stessa di qualsiasi altro sito porno — dimostrando una totale ignoranza del modo in cui gli utenti interagiscono e si connettono sulla piattaforma. “Lo lasceremo a loro e concentreremo i nostri sforzi nel creare l’ambiente più accogliente possibile per la nostra comunità,” ha scritto D’Onofrio.

Il valore di Tumblr per i creatori e gli amanti dei contenuti NSFW stava nell’autonomia di curare qualcosa di originale e nella libertà di esprimere e condividere ciò che ti piaceva — qualcosa non può essere sostituito dalla pornografia suggerita da un algoritmo del resto di internet.

Questo mondo aveva già subito un duro colpo con l’approvazione della legge FOSTA (Fight Online Sex Trafficking Act) ad aprile scorso, che aveva spinto molti siti a compiere un giro di vite contro le comunità NSFW o a chiudere direttamente, per paura delle ripercussioni legate all’ospitare contenuti per adulti.

“Per molti, quello è l’unico posto in cui potevamo trovare porno che ci rappresenti, fatto da performer indipendenti che creano i propri contenuti al di fuori di un’industria spesso razzista, transmisogina e fobica del grasso.”

I segnali, in realtà, erano già visibili da un po’. A febbraio, Tumblr ha attivato il Safe Mode di default per tutti i suoi utenti, rendendo praticamente invisibili i creatori di contenuti per adulti al resto della piattaforma, a meno che un utente non riattivasse manualmente la funzionalità.

A novembre, alcuni utenti Tumblr hanno iniziato a segnalare di essere stati bannati senza preavviso — in alcuni casi, in modo permanente — per aver postato contenuti NSFW. Questi includevano autori di illustrazioni sessualmente esplicite e sex worker che usano la piattaforma per vendere commissioni per i fan.

“È da morir dal ridere che bannino qualsiasi contenuto anche vagamente per adulti, considerando che è parte di ciò che ha reso la piattaforma popolare inizialmente, ma non sono in grado di gestire vere discriminazioni,” ha detto a Motherboard via messaggio su Twitter Abigail Sin, che usa Tumblr per i blog di fandom NSFW e per il proprio lavoro da sex worker. “E per morir dal ridere intendo ridicolo. Ci sono artisti che hanno smesso di produrre perché sono aggrediti in continuazione — dalle minacce di stupro a quelle di morte e diffamazione.” Sin ha detto a Motherboard di avere intenzione di chiudere tutto e cercare una nuova piattaforma per i suoi contenuti.

È un altro esempio di una piattaforma che ignora i contenuti per adulti quando questi sono utili per farla crescere, poi abbandona quegli stessi utenti quando c’è da fare pulizia per ragioni economiche o per salvarsi la faccia. Oltre a essere un modo terribile di trattare la propria base utenti, proibire i contenuti per adulti su Tumblr soffocherà parecchia creatività.

Robert Yang, un game designer che ha creato un gioco la cui trama ruota intorno a delle dick pic trafugate, ha raccontato a Motherboard in un messaggio su Twitter che quando Tumblr ha attivato il Safe Mode, è stato un momento di cambiamento drastico per il suo lavoro — e ora che la piattaforma sta introducendo un ban totale, non è chiaro cosa succederà a questo tipo di attività.

“È triste, perché quando stavo valutando quale usare tra le varie piattaforme, Tumblr era in pratica l’unica che sembrava grande abbastanza / con una comunità interessata all’arte / con un API decente / che avrebbe superato la prova del tempo,” ha detto Yang. “In quanto persona che crea arte con il computer, mi preoccupo molto della conservazione e mi viene da chiedere quanta arte e cultura sta finendo distrutta ora. L’arte erotica e la sessualità sono regolamentate in modo particolarmente severo dalle piattaforme, dalle compagnie di carte di credito, dalle leggi del cazzo come FOSTA.”

Le comunità su cui il cambiamento peserà di più in assoluto saranno quelle che sono già emarginate. “Tumblr che vieta contenuti per adulti è una perdita enorme per la comunità LGBTQ, specialmente per chi ha un’identità discriminata,” ha detto a Motherboard via email Kitty Stryker, performer di porno queer e attivista per il consenso sessuale. “Per molti, quello è l’unico posto in cui potevamo trovare porno che ci rappresenti, fatto da performer indipendenti che creano i propri contenuti al di fuori di un’industria spesso razzista, transmisogina e fobica del grasso. Tumblr era dove i nostri contenuti potevano esistere senza spingerci nelle restrizioni di un posto di lavoro misogino e dominato dagli uomini.”

Stryker ha anche spiegato che Tumblr era uno dei pochi posti dove era possibile fornire e usufruire di educazione sessuale esplicita, in una società che ignora o attacca deliberatamente le relazioni queer, kink o non-monogame. “Mi stupirebbe molto se la cosa non ricadesse in modo assolutamente sproporzionato sugli utenti che non sono bianchi, cisgender, fisicamente abili, tradizionalmente femminili o magri,” ha detto Stryker. “È una perdita enorme da un punto di vista di affermazione identitaria, di educazione e di erotica femminista.”

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.