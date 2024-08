Questa pagina raccoglie i messaggi di errore di Windows nei luoghi pubblici

Il sistema operativo Microsoft Windows riempie silenziosamente gli interstizi della vita umana: gran parte della tecnologia che ci circonda — ma che è ormai invisibile alla parte cosciente del nostro cervello — è basata su di esso: tabelloni di orari e macchine per i biglietti nelle stazioni, cartelloni pubblicitari, menù dei fast-food, bancomat, vetrine scenografiche di catene di negozi e via dicendo.

L’unica cosa che ci ricorda l’onnipresenza delle varie versioni (più o meno aggiornate) di questo OS sono i suoi malfunzionamenti — dai singoli messaggi di errore, spesso parecchio criptici, all’iconica e apocalittica schermata blu con scritte bianche, nota come Blue Screen of Death, che evoca, immancabilmente, un senso di profondo smarrimento esistenziale.

Gli errori di Windows sono probabilmente una fonte di ispirazione tanto per gli smanettoni quanto per gli artisti da quando esistono i computer: da chi si impegna per risolvere anche i più assurdi, a chi si limita a raccogliere quelli più ridicoli, internet è pieno di pagine dedicate all’argomento. Tra questi, una pagina Tumblr intitolata Windows is Broken si preoccupa di raccogliere immagini che catturano i disguidi nella fluidità tecnologica offerta da Microsoft nei luoghi pubblici.

Il blog è una carrellata di fotografie scattate dal creatore Terence Eden e da chiunque voglia collaborare al progetto — o, come lo definisce più propriamente Eden stesso, all’”amichevole invettiva” — per convincere le persone a “smettere di usare Microsoft Windows nei luoghi pubblici.”

Giusto un paio di mesi fa, Eden aveva dimostrato quasi per caso la fallibilità di un’altra tecnologia che ci accompagnerà plausibilmente per molto tempo, registrandosi come autore e proprietario della Gioconda di Da Vinci, tramite un servizio di certificazione per il mercato dell’arte basato sulla blockchain.

Non siamo sicuri che eliminare Windows da qualsiasi luogo pubblico sia un’impresa fattibile — per il momento, saremmo però felici di vederlo aggiornato più spesso. Tra le immagini selezionate da Eden, ne compare una in cui uno schermo pubblicitario sembra essere stato hackerato per minare BitCoin e sappiamo tutti che, soprattutto se per “luogo pubblico” intendiamo università e aziende sanitarie, i sistemi non aggiornati possono creare problemi ben peggiori di una schermata di errore.

Siamo ancora lontani, in altre parole, da un Internet of Things davvero invisibile e fluido. Ad ogni modo, poter contare su un occasionale messaggio di errore — possibilmente strampalato — è un buon modo per ricordarci di ciò che non si vede. Ma, almeno Windows 95, è bene che resti solo oggetto di canzoni malinconiche.