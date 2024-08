C’è un nuovo film sulla vita di Tupac

Ormai Lil Yachty non ha più scuse per non sapere nulla sulla vita di Tupac Shakur. Infatti è raccontata nel dettaglio nel nuovo film All Eyez On Me, diretto da Benny Boom per la sceneggiatura di Ed Gonzales e Jeremy Haft. Nel film, Tupac è interpretato da Demetrius Shipp Jr., al debutto sul grande schermo.

A giudicare dal trailer, che potete vedere qua sopra, il film non ha paura di gettarsi direttamente nel mezzo delle controversie che hanno sempre circondato il rapper, toccando direttamente le sue posizioni politiche, i suoi legami con le gang di South LA e le circostanze mai chiarite della sua morte. Ma racconta anche la sua infanzia con la madre attivista delle Black Panthers, i suoi inizi con i Digital Underground e molto altro, ricostruendo i momenti chiave della sua vita e carriera.

All Eyez On Me sarà nei cinema italiani da domani, giovedì 7 settembre, a mercoledì 13. Prenota il tuo biglietto sul sito AllEyezOnMe.it.



