“Tupac è ancora vivo”

“Tupac is Alive”. Questa è la frase che più di ogni altra cosa scalda i cuori di ogni fan dell’hip-hop, che non siano dei SoundCloud rapper come Lil Xan o Lil Yachty. A più di vent’anni dalla sua dipartita, c’è chi ancora spera che Tupac sia tra noi, mentre si gode la sua pensione in qualche calda isola del sud est asiatico.



Se però fino ad adesso il solo pensiero di Tupac che gioca a carte con Adolf Hitler, Michael Jackson e Elvis in una qualche isola sperduta, là dove le celebrità vanno a far finta di morire (si sarà unito anche XXX?), da qualche ora una nuova speranza si è accesa in noi.



Il figlio di Suge Knight—che per semplificare, non doveste conoscere la storia, sarebbe il figlio del supposto mandante dell’omicidio di Shakur—avrebbe rivelato su Instagram che Tupac sta bene, vive in Malesia ed è sempre stato tra di noi.



Non ci credete? Bene, qua potete vederlo mentre sorridente abbraccia Beyonce:



E se Beyoncé non vi bastasse, abbiamo per voi un’incredibile foto con 50 Cent.

https://www.instagram.com/p/Boc85pUHUzw/?utm_source=ig_embed

Non siete convinti? Qua il Lil piccolo Suge Knight mette una foto che più didascalica non si può.

In realtà in questi giorni Suge Knight Jr sembra proprio ossessionato dalla figura di Tupac, ci assicura di non essere né sotto effetti di droghe o alcool né di essere in pericolo, nonostante gli Illuminati non vogliano che si sappia la verità.

Sui suoi social il ragazzo parla di “nuovo album di Tupac” che sembra essere “on The Way”, pubblica screen di minacce sicuramente reali, insomma sembra in grande forma. Se in questi giorni vi annoiate e la speranza in voi è l’ultima a morire, be’, sapete che profilo seguire, nonostante potrebbero arrivarvi minacce da Donald Trump in persona. Buona fortuna.

P.S: Nel caso voleste partire alla ricerca di Tupac al momento un volo Milano-Kuala Lumpur sta a 770€. Non male, se pensate che in cambio potrete ottenere la gloria eterna.

