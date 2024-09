Tutte le conversazioni più stupide sulla droga che abbiamo sentito al Glastonbury

Il primo giorno del Glastonbury l’eccitazione generale per l’imminente prospettiva di introdurre una qualche droga nel proprio corpo è talmente forte da rasentare la smania. La senti nell’aria appena arrivi. Centinaia di migliaia di persone che si fingono calmissime e cercano di convincersi che davanti hanno almeno quattro giorni pieni, e che dovrebbero andarci piano—meglio non buttare via subito la serotonina a disposizione, no? Eppure tutti, dal primo all’ultimo, sanno che se hanno comprato un biglietto è anche per quello.



A tal proposito, qui di seguito ci sono tutte le conversazioni sulla droga carpite dai nostri colleghi di VICE UK mentre si aggiravano per il festival, memorizzate a caldo sulle note dei loro smartphone.



– “Ma figurati se se l’è infilata sul serio su per il culo per entrare. Guarda che non lo fa nessuno. Poi che fai, vai ai bagni a cercare di ripulirla di fianco a uno che si sta lavando i denti?”

– “Aspettatemi qui, devo andare in bagno. Cacca da coca!”



– “Non mi sono ancora fatto una pasta.”

– “Stai indietro frate. Senti le vibreeeeee!”

– “Oggi meth, poi domani siamo da buttare. Venerdì si riempie di MD di merda e sabato ci prendiamo la keta, no?”

– “Ho scopato prima di giovedì notte e prima che non mi si rizzasse più per l’MD e che tutti facessero cagare.”



– “Ma figurati se trombi a Glastonbury, manco riesci a tener giù una pasta, figurarsi trombare.”

– “Dovremmo vederci più spesso. Lo so che sembra che lo dica perché sono fattissima, ma sul serio!”

– “Oh, non mi sento più i muscoli. Dove cazzo sei?”

– “Lol. Veniamo appena ci ripigliamo. Stiamo cagando dietro le tende.”

– “Secondo te Corbyn s’è mai preso l’MD?”

– “Sì, dai… era bello hippy, no?”

– “Che triste se penso che non si è mai sentito speciale come noi ora.”

– “Dove sei?”

– “A ballare. Faccio botte per fare amicizia.”

– “Quante volte sei già andato al cesso stasera?”

– “Troppa coca, non riesco a smettere di cagare.”

– “Non direi mai a qualcuno che è bello senza poi scoparci. Anche se non sono in MD.”

– “Occhio alla coca. Se mi resta nelle narici poi la risniffo. Sai la mattina quando ti resta nel naso o sulla lingua e sei fatto da capo?”

– “Sì ma non succede davvero.”

– “Boh, forse è solo una roba psicologica, ma ti giuro che a me succede.”

– “Be’, allora tutto bene no?”

– “Sì, mi piace tantissimo farmi barche di speed e incontrare le mie ex.”

– *Leccando una bustina* “Queste sono prelibatezze; non buttate via le prelibatezze, ragazzi.”

– “No cazzo non puoi dirmi di no adesso perché hai preso troppa MD. Ho capito che stai male, ma pensa a come sto io se non scopiamo.”

– “Wahey! Tira da questa chiave e ti sentirai meglio.”

– *Facendo cadere la cocaina per terra durante il secret set dei Killers* “Mr Bright-eyes! Do do do do do do do do do do do do do do do do”

– “Lubrificante prima, ok?”

– “Niente bamba per una settimana dopo Glastonbury. Però davvero quest’anno.”

– “AHAHAHAH.”

– “Mi sento una statua.”

– “Madonna starò malissimo. Se almeno la piantassero con ‘sta nenia sul palco.”

– “Hai presente La storia infinita? Ecco, questa è La scesa infinita ed è molto peggio che nel film perché il film non mi va venire da piangere e manco c’è il dragone.”

– “Sono inutile, non so fare un cazzo, e stamattina mi sono messo a piangere pensando alle papere. Alle loro pance batuffolose.”

Segui Hannah su Twitter: @hannahrosewens