Tutte le cose che trovi schifose ma che eccitano la persona con cui stai

È molto semplice: tutti hanno qualcosa di sé che trovano brutto, disgustoso o fastidioso, anche le persone generalmente reputate bellissime. Chi non ha mai fatto commenti sulla “puzza terribile che aleggia in questa stanza” per poi rendersi conto che la puzza arriva dalle proprie ascelle? E chi non ha mai ricevuto del sesso orale e, contemplando una giornata di mutande serrate e sudore venir leccata via dai propri genitali, pensato, “Be’, almeno non sono io quella/o che deve farlo”?



Ma il punto è proprio questo: a volte le cose che troviamo disgustose fanno la gioia dei nostri fidanzati o come-altro-vogliamo-chiamare la persona con cui andiamo a letto. Qui di seguito trovate qualche esempio (i nomi sono stati cambiati per ovvie ragioni).

VICE: Allora, cos’era che piaceva tanto al tuo ex e che tu trovavi aberrante?

Grace, età non fornita: Ho sempre vissuto in campagna e a casa abbiamo cani, galline, gatti, tartarughe e un cavallo. Ecco, in passato mi capitava che gli animali mi passassero dei funghi. Penso fosse il cavallo. Fatto sta che il mio ex li trovava molto interessanti. Disegnava, e a volte decideva di ritrarmi quando avevo uno di questi funghi.

Non mi aspettavo una cosa del genere. Tu come la prendevi?

Lo trovavo perversamente romantico. Mi dicevo, “Siamo così innamorati che riesce a trovare attraenti anche i miei funghi.” Eravamo giovani ed erano tutti bellissimi, quindi magari era attratto dalle cose più… schifose? Poi però ho conosciuto la sua ex e ho scoperto che era fissata con le dermatofitosi, quindi forse questa passione gliel’aveva passata lei e non dipendeva tanto da me.



Cos’è, cercava ragazze di campagna portatrici di funghi?

È un ragazzo di città, magari è per quello. Ora ci stiamo frequentando di nuovo.



È tornato da te per i funghi?

Non ne soffro più, anche se penso che siano ormai parte di me.

VICE: Parlaci del tuo caso di attrazione non convenzionale.

Lea, 24 anni: Sono una ragazza piuttosto… pelosa. E più di tutto non ho mai sopportato le basette. Una volta le schiarivo o mi depilavo. Almeno finché non mi sono messa col mio ex. Lui le trovava magnifiche.



Come l’hai scoperto?

Una volta, all’inizio della nostra relazione, eravamo sdraiati sul letto a guardare la tv e lui si è messo a toccarmi quella parte del viso dicendomi, “Mi piacciono un sacco le tue basette.” Volevo sprofondare. O quantomeno andarmene il prima possibile via da lì.

Come è finita? Ti ha mai detto da dove nasceva quell’attrazione?

No. Personalmente lo trovavo stranissimo, ma lui diceva che erano bellissime e morbide. Gli piaceva toccarle e sistemarmele con le dita. A volte in effetti mi chiedevo se gli piacessero più quelle del resto della mia faccia.

Ora che non state più insieme sei tornata a depilartele?

No, sai? Non che ora mi piacciano, ma ho imparato ad accettarle.



VICE: Qual è la cosa disgustosa di te che piaceva tanto al tuo ex?

Nellie, 21 anni: In realtà in questo caso ero io a fare una cosa disgustosa. Il mio primo fidanzato si era rotto entrambe le clavicole, da piccolo, e a me piaceva incastrarci sotto il dito.



Ovvero?

Non so quale sia stata la dinamica o cosa avesse causato di preciso questa conformazione, ma le clavicole erano un po’ più sollevate rispetto al normale e riuscivo a infilarci sotto il dito. Lo trovavo molto eccitante, soprattutto durante il sesso.



Perché?

Non so, mi dava un forte senso di intimità. Era come sentirmi dentro di lui, nel suo scheletro.



VICE: Spara.

Hamed, 26 anni: Penso non sia nulla di insolito, ma mi piace schiacciare i brufoli della persona con cui sto. Più sono schifosi, meglio è. A mia moglie ogni tanto escono due punti neri sulla guancia, e trovo molto soddisfacente strizzarli e poi farle vedere il contenuto. Lei alla fine cede sempre, anche se pensa sia una cosa disgustosa. Infatti dobbiamo sempre contrattare e la devo pregare perché me lo lasci fare.



Come mai ti piace così tanto, secondo te?

Soffrivo di acne giovanile e ho passato una buona dose di tempo a schiacciare i miei, di brufoli. Non immagini quanto fosse soddisfacente osservare le tracce che lasciavano sullo specchio, una specie di scena del crimine fatta di pus. Forse è una specie di effetto collaterale della mia adolescenza, un doposbronza della mia subissata pelle di ragazzino.



Quanto è invasivo questo tuo passatempo?

Posso dirti che mi piace studiare quello che esce dal brufolo—se c’è un pelo, tanto meglio.



Lo trovi in qualche modo eccitante?

No, è solo una questione di soddisfazione. Non mi sento attratto da persone con l’acne e non guardo quei video coi professionisti che estraggono cisti e brufoli di ogni tipo. Semmai quello che mi dà piacere è il pre, il lavoro di persuasione e la fiducia dell’altra persona.

VICE: Qual è la tua storia in termini di attrazione altrui per cose che trovi disgustose?

Emma, 30 anni: Nella mia esistenza da donna di colore ho notato che ai ragazzi bianchi che ho frequentato piaceva particolarmente praticarmi l’anilingus. La mia storia disgustosa riguarda un ragazzo in particolare, però, che in quanto a stranezze mette in ombra tutti gli altri.

Ovvero?

Era proprio fissato, e più la situazione era, come dire, intensa, più sembrava soddisfatto. Come quando non sei freschissima di doccia o quando tornavamo a casa da una serata e io ero in un bagno di sudore.



A te piaceva?

All’inizio non mi sembrava un problema, mi dicevo “Se gli piace, che lo faccia.” Ma poi gliel’ho detto: mi stava bene e tutto, ma non ero una grande fan dell’anilingus, quindi avrei preferito che si concentrasse su altro. Dopo un po’ ha proprio iniziato a darmi fastidio. Ora non stiamo più insieme.

Ok, scusa la domanda ma in un post sulle cose schifose era dovuta: dopo lo baciavi?

Ma scherzi? Assolutamente no.