Tutte le fasi della vita amorosa di una ragazza dai vent’anni in poi

Quando hai vent’anni non sai niente di sesso e relazioni. Non mi piace fare la saccente, ma ora che ne ho 27 ho capito che è davvero così. A tutte le donne over 30 che stanno leggendo queste parole e stanno inarcando le sopracciglia con aria ancora più saccente: avete ragione, sicuramente voi ne sapete ancora più di me. Se un uomo smette di dirmi che sono fantastica ogni cinque minuti io vado in panico, non ho mai avuto una relazione che durasse fino al secondo anniversario e quando si tratta di prendere un impegno ho gli stessi problemi di un gatto randagio. Ma prima di giudicarmi, date un occhio qui sotto a tutti i tipi di relazioni e di scoperte sull’amore che ho attraversato per arrivare a essere quella che sono.



Se sei una ragazza alle prime armi e ti relazioni con uomini etero, probabilmente ti scontrerai con livelli diversi di intelligenza emotiva—perché gli uomini sono effettivamente più lenti nello sviluppo rispetto alle donne—e questo ti porterà a rimettere di continuo in discussione ogni singola relazione e ogni tua certezza. È tutto fantastico. Oh no, è tutto orribile.

Ecco qui tutti gli step che dovrai attraversare dalla fine dell’adolescenza in poi, in ordine cronologico:

‘L’amore’ del liceo è una bugia

In genere va più o meno così: passi un anno e mezzo a googlare “coppie famose che stanno insieme dal liceo,” guardi i porno per capire come si fa sesso e fingi di avere orgasmi stratosferici durante rapporti esclusivamente penetrativi. A un certo punto, poi, il tuo fidanzatino ti tradisce, oppure ti fa il classico discorso, “Ti amo, ma vorrei provare altro, esplorare il sesso… con persone a caso? Aprire le ali?”

“Ma che diavolo significa ‘aprire le ali’?” pensi. “Sesso in doccia, fatto. Da dietro, fatto. Non capisco.”

In cuor tuo, però, lo sai: il sesso dovrebbe durare un po’ più di 45 secondi, quel ciondolo Tiffany a forma di cuore fa schifo e tutto questo è una menzogna. Complimenti, hai passato metà dei tuoi anni dell’università su un bus puzzolente per andare a trovare un tizio noiosissimo. Avanti il prossimo.

Gli uomini vogliono solo scopare

Dopo la prima vera rottura, inizi a sospettare che tutti gli uomini siano esseri spregevoli che considerano le donne come prede e hanno solo voglia di sfogare il proprio istinto animale. Dopo la fine della tua storia del liceo ti avvicini alla letteratura femminista, che non fa altro che confermare questa triste lezione di vita.

Sebbene i tuoi rapporti sessuali possano essere riassunti in “due individui con personalità non ancora formate che si strusciano l’uno contro l’altro,” sei in quella fase in cui credi che dal sesso possa nascere una vera relazione, con chiunque questo accada, anche se poi la maggior parte delle persone con cui vai a letto non ti piace davvero.

Maturità anagrafica ed emotiva sono collegate

L’unico dato comune tra tutti gli individui che hai incontrato è che erano giovani, e maschi. E come il lievito, ogni giovane maschio sui vent’anni andrebbe lasciato da parte perché possa crescere e maturare. Non osare metterlo in forno prima che sia cresciuto abbastanza.

Ora sai che devi impegnarti e uscire con uomini più grandi.

Maturità anagrafica ed emotiva non sono collegate

Decidi di uscire con un uomo più grande (tipo, di 26 anni) ma anche lui si rivela un principino insopportabile. E così la tua mossa da donna “matura” finisce inghiottita dall’ennesimo tizio passivo aggressivo, che invece di dialogare appena c’è un problema ammutolisce. Ma adesso, sai cosa fare: d’ora in poi considererai a lungo l’età di un uomo prima di uscirci seriamente.

‘Quello giusto’ esiste

Ed eccolo qui, il momento che aspettavi è arrivato. Fin dal primo incontro, il vostro destino sembra scritto. Tra voi c’è un feeling che non avevi mai provato con nessun altro prima d’ora. Non servono nemmeno parole, voi due vi capite con uno sguardo, e le vostre menti viaggiano sulla stessa frequenza. Lui è quello che ti tiene la fronte mentre vomiti, e che corre al negozio sotto casa a compare la carta igienica quando vieni colpita da un’influenza intestinale. Adora farti venire con del buon sesso orale e ti prepara la cena quando ti invita a casa sua. Gli amici non ti hanno mai vista così felice. Tutto torna: la Disney, tua madre e il patriarcato avevano ragione! Il vero amore esiste, ed è per questo che tutte le persone intorno a noi sono infelici, perché non hanno ancora scoperto il vero amore, poverine.

‘Quello giusto’ non esiste

Inevitabilmente, uno dei due manda tutto all’aria perché si rende conto di non conoscere davvero l’altro, di non averlo mai conosciuto abbastanza, e qualche altra stupidata simile.

Per tutto l’anno successivo passi il tuo tempo al bancone del bar, scrutando le coppie con aria diffidente. Diciamolo, sei patetica. Quello che conta, però, è che hai capito che la vera relazione comincia dopo quel periodo magico di due anni—tutto quello che viene prima non è reale. E ‘quello giusto’ non esiste.

E allora diamoci dentro

Questa è la fase in cui vai a letto con chiunque ti capiti a tiro. Certo, in passato ti immaginavi accasata a 25 anni, ma perché infilarsi nell’ennesima relazione fallimentare quando puoi intrattenere gli amici (per ore) con aneddoti succulenti sui tuoi 43 partner occasionali?

Lezioni importanti: le threesome sono una grande pantomima ma alla fine non sono mai soddisfacenti; il sesso può essere ottimo o pessimo e anche tutte le sfumature che stanno nel mezzo. E per quanto ti sforzi sarai sempre attratta dalla stessa tipologia di uomo e continuerai a scontrarti con gli stessi, identici problemi.

Gli uomini non vogliono solo scopare

Anzi, non sei nemmeno più sicura che agli uomini etero interessi il sesso. A questo punto, il rito del corteggiamento si riduce a: incontrarsi in un posto, farsi quattro birre e tornare a casa pensando, “Ma che problemi ha?” o “Ma che problemi ho?” Tu volevi solo fare sesso, e lui invece voleva una cosa seria. L’uomo non agisce, al massimo reagisce. E quando ti va bene, risponde con emoji senza senso ai tuoi tentativi di sexting.

Con l’età, stai prendendo coscienza di quello che accade intorno a te. Ci sono uomini che hanno chiare fantasie sulla donna dei loro sogni, poi le proiettano su di te e iniziano a vederti esattamente come vogliono loro. A questo punto, però, tu te ne accorgi e fai un passo indietro. Non sarà che forse inizi a capire cosa vuoi davvero?

Ok, ora è assolutamente certo: maturità anagrafica ed emotiva non sono collegate

Il tipo con cui ti vedi ora ha circa 35 anni e tutte le sue ex erano narcisiste, a suo dire. Lui, invece, a volte sclera perché gli rubi il ruolo dominante ordinando per prima al bar o battendolo a ping pong, e lascia la stanza gridando invettive su sua madre.

Quello che cerchi è solo del buon sesso e una buona risata

Ti stai calmando o stai semplicemente accettando la realtà? Chi può dirlo. In questi anni hai imparato che quello che cerchi in un uomo è: la capacità di farti venire tre volte di fila, e che ti segnali in continuazione meme di qualità.

Illuminazione / nirvana/ prossimità della morte / autocoscienza

Se sei arrivata fino a qui, hai finalmente trovato la pace nella giungla delle relazioni. Grande verità: le relazioni sentimentali richiedono sacrifici e compromessi, non devono essere traviate da interessi commerciali, ti obbligano a esserci per l’altro (basta con quel telefono, ti prego) e possono funzionare solo se a entrambi piacciono le stesse cose a letto. Mi spiace dirtelo.

Qualunque cosa accada da adesso in poi, una cosa è certa: nessuno ha capito nulla sull’amore, o su cosa vuole dalla vita. L’unica cosa che sai è quello che non vuoi, che è già qualcosa. Questo ti aiuterà ad allontanarti da situazioni sbagliate più in fretta, con la convinzione che il mondo non ti cadrà addosso e che le cose andranno meglio, prima o poi.

