Tutte le scene lesbo che sono state tagliate da Game of Thrones

Provate a chiedere a una persona a caso il titolo di una serie TV in cui compaiano donne nude: quasi sicuramente vi risponderà Game of Thrones. L’Occidentale è pieno di prostitute, e nella serie abbondano capezzoli, culi, e anche qualche uccello, intrighi sessuali e tabù (è la serie TV più smaccatamente a favore dell’incesto—titolo per cui le altre serie sono ben contente di non competere). Molti considerano l’ipersessualità di GoT un modo per tenere incollati gli spettatori allo schermo, ma la verità è che gli appassionati della serie non cercano solo contenuti espliciti.

E questo è evidente dal modo in cui vengono presentati i personaggi femminili queer, e dal fatto che, rispetto al libro, molte scene di sesso sono state tagliate. In particolare quelle tra donne, nonostante ci siano due personaggi femminili queer molto forti: Ellaria Sand e Yara Greyjoy—e gli sceneggiatori ci hanno anche fatto annusare una storia tra le due, ma, grande classico di Game of Thrones, alla fine tutte le nostre speranze sono andate distrutte. Ellaria è dichiaratamente bisessuale sia nel libro che nella serie, così come il suo amante Oberyn Martell, e la coppia partecipa a una meravigliosa orgia con prostitute e prostituti prima che Tywin Lannister irrompa. Maleducato.

Yara ed Ellaria.

Yara (che nei libri si chiama Asha) non ha nell’originale alcuna relazione esplicitamente queer, e ha rapporti solo con Qarl la Fanciulla, guerriero delle Isole di Ferro che ne sostiene la corsa al trono. Nella serie, però, la sessualità di Yara è molto più marcata: sa quello che vuole, e non ha paura di chiederlo. È stata usata spesso come unico esempio di donna “lesbica” in Game of Thrones, ma l’attrice Gemma Whelan, che interpreta il personaggio, la descrive piuttosto come “pansessuale.”



“Penso che ‘sono pronta a tutto’ sia il suo motto,” ha detto a Vulture. “Non penso che abbia particolari preferenze, se non quello che le va di fare in quel preciso istante.”

Due degli episodi di rapporti omosessuali tra ragazze che mancano nella resa televisiva hanno come protagoniste Daenerys e Cersei—decisione singolare, quella di tagliarli, visto che si potrebbe immaginare che rendere “televisiva” una storia significhi fare tutto il possibile per riempirla di sesso, soprattutto di sesso tra donne già bell’e pronto.

Lei lo sapete chi è.

Cersei, nel quarto libro, ha una storia con Taena di Myr, o Taena Merryweather, moglie di Orton Merryweather, primo cavaliere del concilio ristretto sotto re Tommen—fuggono entrambi subito dopo che Cersei viene imprigionata dai fanatici del Culto dei sette. La scena di sesso in questione sembra voler far passare a tutti i costi il messaggio che a Cersei eccitano potere e dolore—abbastanza per far diventare etero qualunque donna queer. Una notte, Cersei ubriaca pizzica il “grande capezzolo scuro” di Taena finché questa si sveglia, e continua a farlo finché Taena le dice, “Mi fai male.” Ovviamente, Cersei ignora il suo dolore e risponde, “Sono la regina. Voglio reclamare i miei diritti.”

“There was no pleasure in it, not for [Cersei]. For Taena, yes…. The queen slid a finger into that Myrish swamp, then another, moving them in and out…. She wanted to see if it would be as easy with a woman as it had always been with Robert…, she thought, slipping a third finger into Myr. She gasped some words in a foreign tongue, then shuddered again and arched her back and screamed. She sounds as if she is being gored, the queen thought. For a moment she let herself imagine that her fingers were a boar’s tusks, ripping the Myrish woman apart from groin to throat. It was still no good.” [“Non provò piacere, Cersei. Taena, sì… La regina fece scivolare un dito nel ventre di lei, poi un altro, e muoveva le dita dentro e fuori… Voleva vedere se sarebbe stato facile con una donna come lo era sempre stato con Robert…, pensava, facendo entrare un terzo dito dentro Taena di Myr. Lei mormorò qualche parola in una lingua straniera, poi tremò di nuovo, inarcò la schiena e gridò. Sembra che la stiano squarciando, pensò la regina. Per un attimo si abbandonò all’immagine delle sue dita come zanne di un cinghiale, che squarciavano la donna di Myr dall’inguine alla gola. Ma ancora non le piaceva.”]

I coniugi Merryweather sono stati completamente tagliati fuori dalla versione televisiva per mantenere un focus più stringente, e per fortuna mi viene da dire, perché abbiamo già capito abbastanza quanto sia fredda e affamata di potere Cersei, e non c’era bisogno di un rapporto saffico non consensuale per averne prova.

La storia omosessuale di Dany ha la stessa dinamica, in cui potere e dubbio consenso si incontrano. Il rapporto avviene con la sua damigella Irri. Khaleesi condivide il letto con Irri, e una notte, masturbandosi, la sveglia. Irri allora aiuta la sua regina a portare a termine l’opera.



“The handmaid put a hand on her breast, then bent to take a nipple in her mouth. Her other hand drifted down across the soft curve of belly, through the mound of fine silvery-gold hair, and went to work between Dany’s thighs. It was no more than a few moments until her legs twisted and her breasts heaved and her whole body shuddered. She screamed then.” [“La damigella mise una mano sul suo seno, poi si chinò a prenderle in bocca un capezzolo. L’altra mano scese per la china morbida del suo ventre, attraversò i peli argentati, e si mise all’opera tra le cosce di Dany. Passarono solo pochi momenti perché le sue gambe si piegassero e il petto palpitasse e l’intero corpo avesse un brivido. Poi gridò.”]

Ma nella serie, Dany ha solo una vaga esperienza queer con Doreah, una schiava del sesso poi trasformata in damigella, messa al suo servizio dal terribile Viserys, suo fratello. Al posto che una scena lesbo, anche qui, ci ritroviamo davanti una scena che ha al centro un uomo, Khala Drogo. Doreah “insegna” a Khaleesi a rendersi più tollerabile il sesso con il marito, e la incoraggia a sfruttare il potere che ha tra le gambe per soddisfare il marito e migliorarsi la vita.



È triste che Dany e Cersei abbiano subito, in alcune scene, una trasformazione “etero”, ma è anche vero che nella serie TV le donne queer sono tratteggiate meglio che nel libro. Tutto bello, però insomma, non abbiamo le scene di sesso omosessuale che ci meritavamo.



Questo articolo è tratto da Broadly. Le traduzioni dal libro sono nostre.