Tutti i trucchi che usano i camerieri per spennarvi con il vino

Bentrovati in Confessioni al Ristorante , la rubrica che dà voce a tutte quelle storie inascoltate dei lavoratori della ristorazione, dall’ultimo gradino delle cucine fino al bancone dei locali. Ecco cosa succede dietro le quinte dei nostri locali preferiti.

Fino a non molto tempo fa ho prestato servizio come cameriere e manager di un esclusivo ristorante di lusso a Los Angeles. La gente non lo frequentava per il cibo, anzi, quello che aveva nel piatto lo guardava a malapena. Tutto lì era sistemato per pompare l’ego, era tutto legato all’immagine: i clienti si concentravano a capire chi guardasse chi, chi varcasse la soglia, come la varcasse e cosa vedesse una volta entrato. Tradotto per i camerieri, questo significava che vendere del vino extra era molto semplice.

