‘Twerkumentary’ ti insegna tutto quello che devi sapere sul twerking

Diana “Spaghetto” Manfredi è una regista italiana che da molti anni lavora negli Stati Uniti. Ha esordito con video sul mondo dello skate (il suo primo film, Skaterz, è stato un piccolo caso nel 2001) e ha proseguito trattando temi diversi, come una storia figlia dell’Apartheid in District Six – Time to return home, e girando cortometraggi, spot e video musicali.

Nel 2014 ha lanciato un crowdfunding su Indiegogo per realizzare un documentario sul twerking, fenomeno che stava spopolando e che voleva raccontare in maniera approfondita, analizzandone la storia e le implicazioni meno visibili, anche grazie a moltissime interviste girate un po’ in tutto il mondo.

