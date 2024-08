Tyler, The Creator: “Sono stato con il mio primo ragazzo a 15 anni”

Tyler, The Creator è stato decisamente tranquillo dopo l’uscita del suo quarto album, Flower Boy, uscito a fine luglio. Da quando c’è stato il leak precedente alla data di uscita, i fan e i critici hanno cercato di decifrare i versi che sono stati interpretati come un coming out. Ma fino a oggi, Tyler non aveva espresso alcuna ulteriore spiegazione per frasi come “Il prossimo verso gli farà fare “Woah!” / È dal 2004 che bacio ragazzi bianchi”, da “I Ain’t Got Time!”.

Ha toccato il tema della sua sessualità in una recente intervista con Koopz Tunes di Know Wave pronunciando la frase: “Avevo un ragazzo quando avevo quindici anni a Hawthorne [California], cazzo. Se non è apertura mentale quella, non so cosa possa esserlo”. Si tratta di una frase buttata lì, di passaggio, e l’argomento non viene più toccato nell’intervista. Ma è la prima volta dall’uscita dell’album che Tyler affronta l’argomento. Per la maggior parte della conversazione, ha messo un po’ di musica, confermato il suo amore per Pharrell e dichiarato che 2 Chainz è il suo “preferito del momento”. Potete ascoltare il tutto per intero (in inglese) qua sotto.

