Tyler, The Creator è tornato con il suo primo pezzo ufficiale dopo la pubblicazione di Cherry Bomb, che risale ormai a due anni fa. La canzone si chiama “Who Dat Boy” ed è una collaborazione con A$AP Rocky, aka un altro tizio che probabilmente dovrebbe salire sul carro della nuova musica come il suo amico Tyler e regalarci un bel nuovo album il prima possibile. Il video, qua sopra, è diretto da Wolf Haley (e lo sapete bene, chi è). Buona visione.



Nota a margine: anche l’ultima volta che Tyler era comparso dal silenzio lo ha fatto assieme a Rocky, se escludiamo quella volta che qualcuno ha trovato otto inediti sul suo vecchio Myspace dimenticato. Ci auguriamo quindi che arrivi presto il loro Watch the Throne.



Update: C’è un altro pezzo nuovo, con Frank Ocean. Ascoltatelo qua.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.