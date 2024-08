Perché sono morti centinaia di uccelli in una sola mattina al World Trade Center

Ogni mattina, Melissa Breyer cammina per le strade di Manhattan in cerca di volatili morti. Lavora come volontaria per il Project Safe Flight di NYC Audubon—una comunità dedicata al birdwatching—, con un ruolo tra i più tetri: le sono stati affidati alcuni edifici, attorno ai quali deve compiere dei giri di ronda tra le 6 e le 8 del mattino, per controllare se ci sono state vittime durante la notte.

La mattina del 14 settembre 2021 è stata particolarmente terrificante: sparsi sull’asfalto c’erano centinaia di uccelli migratori dai colori sgargianti. Il loro viaggio verso Sud si era interrotto brutalmente contro le facciate esterne del complesso del World Trade Center.

“Erano le 6:15 quando sono arrivata, il sole non era ancora sorto del tutto, ma si vedevano già tutte quelle piccole ombre,” racconta. “Sembrava la scena di un film horror.”

In tutti i suoi anni di volontariato durante la stagione delle migrazioni, Breyer, che è anche managing editor del sito di notizie ambientaliste Treehugger, dice di non aver mai visto niente del genere. Intorno ai quattro edifici—i numeri 1, 3, 4 e 7 del World Trade Center—ha contato 261 uccelli morti, compresi esemplari di passeriformi, codirosso americano, setophaga americana e tordo acquaiolo fornaio. Ne ha trovati altri 30 feriti e li ha portati al Wild Bird Fund, un centro di ricovero per animali selvatici a New York.

In un video che ha pubblicato su Twitter, Breyer cammina intorno al complesso del World Trade Center in scarpe da ginnastica e si ferma continuamente per raccogliere i piccoli animali e metterli in un sacco di plastica. “Possiamo, per piacere, spegnere le luci durante la stagione delle migrazioni???” scrive.

Some of the 226 dead birds I picked up this morning while window collision monitoring for @NYCAudubon. 205 from @3NYWTC and @4WTC alone. Many others swept up, inaccessible, or too mangled to collect. 30 injured to @wildbirdfund. If you’re in NYC today, be careful where you step. pic.twitter.com/RTjm82NIpy — Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14, 2021

Si stima che ogni anno a New York City muoiano tra i 90.000 e i 230.000 uccelli migratori, uccisi nell’impatto con i vetri degli edifici—una statistica resa ancora più impressionante dal fatto che la stagione delle migrazioni dura solo sei settimane. E ci sono buone ragioni per credere che il numero di uccelli che si schiantano contro le finestre vada crescendo. Stando a Rita McMahon, direttrice del Wild Bird Fund, nel 2021 il numero di volatili ricoverati nel centro è aumentato del 20 percento rispetto all’anno precedente.

Breyer dice che se è una giornata brutta, in genere, si imbatte in 25 o 30 uccelli morti—contarne più di 250 quella mattina è stato “devastante.” Benché non sia chiaro cosa abbia causato così tante collisioni, la coincidenza temporale con la commemorazione degli attacchi dell’11 settembre 2001—il Tribute in Light—potrebbe fornire un indizio, poiché disorienta centinaia di migliaia di uccelli ogni anno. Kaitlyn Parkins, direttrice associata al NYC Audubon, ha spiegato al New York Post che i numeri elevati erano probabilmente dovuti a “un grosso impulso migratorio” del lunedì precedente.

Ci sono diverse ragioni per cui così tanti uccelli muoiono ad ogni migrazione autunnale. Gli uccelli non hanno concezione dei riflessi, e non possono riconoscere un vetro pulito come barriera fisica. In aggiunta, le luci forti attraggono gli uccelli migratori notturni, alterando il loro senso interiore della direzione. La migrazione autunnale avviene infine in un periodo in cui gli uccelli nati in primavera volano per la città senza le competenze che gli uccelli adulti hanno acquisito nella stagione migratoria primaverile, dice McMahon. Quando questi uccelli collidono con le finestre di un grattacielo, conclude, subiscono due commozioni diverse: una quando colpiscono il vetro, l’altra quando raggiungono il suolo. In breve, gli edifici di vetro con le luci accese di notte sono trappole mortali per giovani uccelli migratori.

Fortunatamente, ci sono diversi modi semplici ed efficaci per prevenire le collisioni. Esistono miriadi di progetti per facciate di edifici “bird-friendly”, come decorare i vetri con pattern visibili, oscurare le luci con tende o aggiungerci sopra una pellicola. A gennaio 2021 a New York è entrata in vigore la legge nota come Local Law 15: prevede che i progetti per nuovi edifici includano materiali bird-friendly su almeno il 90 percento delle loro facciate, fino a un’altezza di 23 metri.

Nel suo thread su Twitter, Breyer ha fatto appello al World Trade Center perché spenga le luci degli edifici durante la stagione migratoria e consideri cambiamenti più permanenti alle loro facciate. “@_WTCOfficial — le luci possono essere spente, le finestre trattate. Per favore, fate qualcosa. @4WTC e @3wtcnewyork fate sì che non sia questo il vostro lascito,” ha scritto.

Alcuni portavoce per gli edifici 4, 3 e 7 del World Trade Center hanno detto al New York Post che le persone che lavorano nel complesso sono incoraggiate a spegnere le luci di notte e a tirare le tende, mentre un portavoce di One WTC ha detto che i primi 60 metri dell’edificio sono dotati di vetro non riflettente per proteggere gli uccelli.

La Port Authority of New York and New Jersey, che possiede il complesso del World Trade Center, non ha risposto alla richiesta di commento.

Se una persona vede un uccello sull’asfalto in città, dovrebbe raccoglierlo: se muove le zampe posteriori, significa che non è morto, ma incosciente e in ipotermia, spiega McMahon. Raccomanda di metterlo in un sacchetto di carta marrone per un’ora; se comincia a fare suoni tipo “tip tap,” va liberato in una stanza scura e piccola, per vedere se riesce a volare. Se sì, a quel punto va portato al centro di riabilitazione per animali selvatici più vicino, o, se non fosse disponibile, portato nella natura e liberato lì.

La cosa più importante che le persone che lavorano in questi edifici possono fare è spegnere le luci quando lasciano l’ufficio, ribadisce McMahon, aggiungendo che anche una o due finestre scure possono fare la differenza e avvisare gli uccelli della presenza del vetro. Queste morti “possono essere evitate, o almeno ridotte drasticamente.”

La giornata in cui Breyer ha trovato tutti quegli animali morti non è stata del tutto tragica: quando ha portato i 30 uccelli feriti al Wild Bird Fund, lo staff di McMahon si è messo all’opera per monitorare i sintomi di commozione e nutrire gli animali con vermi della farina. Il giorno dopo, il centro ha liberato alcuni di loro al Prospect Park—“così non devono volare in mezzo ai canyon di facciate,” spiega McMahon. Da lì, gli uccelli hanno potuto continuare il loro viaggio.