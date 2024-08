FERMI TUTTI: UN ASTRONOMO HA ANNUNCIATO LA SCOPERTA DI MARTE

Non sappiamo chi sia stato il primo a scoprire Marte, ma sappiamo che è stato osservato per la prima volta da Galileo Galilei nel 1610. L’osservazione del Pianeta Rosso da parte di Galileo e di molti altri corpi celesti nel nostro sistema solare è stato un traguardo rivoluzionario per la moderna astronomia.



Ma la rivoluzione galileiana è niente in confronto al trionfo del cosmologo dell’Università di Cape Town Peter Dunsby che ha riscoperto Marte la settimana scorsa.

Dunsby ha pubblicato un report su Astronomer’s Telegram — un servizio di news che tratta eventi astronomici — che descrive di come ha scoperto un “corpo celeste molto brillante vicino alle nebulose Trifida e Laguna” martedì sera.

“L’oggetto è stato visibile per l’intera durata dell’osservazione e non era mai stato visto prima,” scrive Dunsby nel report. “Il corpo celeste è il più brillante tra quelli vicini. Ulteriori osservazioni sono fortemente incoraggiate per stabilire la natura di questo corpo celeste così splendente.”

Nel bene o nel male, Dunsby ha ottenuto esattamente ciò che stava cercando. Un’ulteriore investigazione ha rivelato che il corpo celeste era effettivamente Marte. Questo ha portato Astronomer’s Telegram a una necessaria correzione: “L’oggetto riportato in ATel 11448 è stato identificato come Marte,” ha aggiunto. Poi ha inviato un tweet un po’ stronzo tipo: “Per la scoperta di Marte. Congratulazioni, Prof. Peter Dunsby!”



Dunsby l’ha presa con l’atteggiamento giusto. “Lezione del giorno. Check, check, triple check e ancora check,” ha twittato.



Ora, se solo potessimo trovare un modo per raggiungere questo benedetto pianeta che Dunsby ha scoperto…

