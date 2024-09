Un Bitcoin vale più di 2.000 dollari. COSA?

Negli ultimi otto anni, prima o poi, qualcuno avrà cercato di spiegarvi come funzionano i bitcoin senza riuscire a farvi capire un granché. Forse, è stato un amico ben intenzionato che vi ha costretto gentilmente a guardare un explainer di YouTube apparentemente semplice, oppure un appassionato di tecnologia che ve ne ha parlato a lungo una sera in un bar. In entrambi i casi, scommetterei che avete ancora le idee confuse.

Ma perché bisogna capire cosa sono questi benedetti bitcoin? Sono una brutta bestia con cui potrebbe capitarvi di non avere mai a che fare nella vita. Be’, al momento, un singolo bitcoin vale più di 2.000 dollari (circa 1.780 euro), quindi, potrebbe essere finalmente giunto il momento di capire il perché di tutta questa attenzione.

