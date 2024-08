Un caso incredibile di ematidrosi ha colpito una ragazza italiana

Per la maggior parte delle persone, l’espressione “sudare sangue” è una metafora. Ma per qualcuno, purtroppo, questo modo di dire va preso alla lettera.



A Firenze, è stato scoperto il caso di una ragazza che, negli ultimi tre anni, è stata affetta da episodi spontanei di sanguinamento dalla faccia e dalle mani. La causa non sono irritazioni, tagli o altre lesioni cutanee: semplicemente, suda sangue.

Il suo caso è stato descritto in un report del Canadian Medical Association Journal pubblicato questa settimana. La paziente aveva 21 anni quando è stata ricoverata in ospedale a causa dei suoi sintomi impressionanti, che sembravano non avere una causa nota. Il fenomeno può verificarsi sia durante il sonno che durante la veglia, anche se è emerso che le perdite sono più intense durante i periodi di forte stress emotivo. Gli episodi possono durare dagli uno ai cinque minuti — un’ eternità quando si ha il viso coperto di sangue.

Come è ovvio, per la ragazza, i sintomi sono estremamente invalidanti. Temendo di sanguinare spontaneamente in pubblico e per paura di terrorizzare chi si trova con lei, ha iniziato ad isolarsi socialmente e ha sviluppato disturbi depressivi e attacchi d’ansia. La paziente non aveva mai mostrato questi episodi prima d’ ora, così, i medici dell’Università di Firenze che l’hanno esaminata hanno escluso la possibilità di un “disturbo fittizio” — un disturbo mentale in cui il soggetto simula i sintomi di una malattia, fino all’autolesionismo. Poi, è capitato loro di osservare direttamente uno degli episodi di sanguinamento.



Dato che l’ipotesi della simulazione è stata scartata, i medici hanno effettuato gli esami del sangue e prescritto degli antidepressivi alla giovane donna. Gli episodi sono continuati senza tregua. Così, sono giunti alla conclusione che la paziente soffriva di ematidrosi, una malattia rara e poco conosciuta caratterizzata da sudorazioni di sangue dalla pelle senza escoriazioni. il fenomeno è documentato da diversi secoli e, nel corso del tempo, sono state formulate ipotesi più o meno stravaganti sulle sue cause, dalle “mestruazioni soppresse,” allo shock emotivo, fino alla celebre crisi isterica.



Esaminando la letteratura esistente sull’ematidrosi, la maggior parte dei casi registrati riguardano le donne, il che può aver influenzato le spiegazioni del fenomeno molto incentrate su cause “di genere” formulate nel Diciannovesimo secolo. In precedenza, nell’antichità, Aristotele descriveva un genere di sudore che poteva essere confuso con il sangue, citando alcuni casi in cui uomini e ragazzi sudavano sangue in situazioni di forte stress emotivo. Diversi autori moderni, invece, hanno anche descritto il fenomeno osservato tra i prigionieri prima della loro esecuzione.



È interessante notare che più della metà dei casi segnalati si sono verificati negli ultimi cinque anni. Dal 2004, 28 casi (24 donne e 4 uomini) sono stati descritti nella letteratura scientifica oggetto di peer-review; in tutti i continenti ad eccezione del Nord America. Per le femmine, l’età media supera di poco i 14 anni, rispetto ai 26 anni e mezzo dei maschi (questi dati sono difficili da confrontare perché i campioni sono molto piccoli.) Tutti i soggetti presentano lo stesso sintomo: sudano sangue dalla pelle non ferita. Per il momento, i medici non sono in grado di spiegare l’improvviso aumento del numero di casi diagnosticati.



Sei tra questi pazienti hanno mostrato una risposta positiva ai beta-bloccanti, un trattamento che è stato somministrato anche alla ragazza italiana. Questo ha portato ad una marcata riduzione delle emorragie, ma non ad una completa interruzione dei sintomi. Questo caso italiano non fa altro che infittire ulteriormente l’affascinante mistero medico dell’ematidrosi.



