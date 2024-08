Un commento di EA per ‘Star Wars: Battlefront II’ ha il record di downvote nella storia di Reddit

Aggiornamento del 13/11/2017: Dopo la pubblicazione di questa storia, la Electronic Arts ha annunciato che ridurrà del 75% la quantità di crediti necessari per sbloccare i personaggi più importanti del gioco. “Stiamo modificando la quantità di crediti necessaria per sbloccare i personaggi e continueremo ad apportare altre modifiche per migliorare l’esperienza di gioco nel tempo. Vi invitiamo a parlarne con noi,” ha dichiarato l’azienda.



Ecco la storia originale:



Gli appassionati di videogame che attendono l’uscita di Star Wars: Battlefront II sono furiosi. Questo weekend, sono circolate su internet le informazioni sul funzionamento del sistema di loot box del gioco e, in particolare, quanto tempo di gioco serve per sbloccare il personaggio di Darth Vader senza pagare. Così, i fan si sono fiondati su Reddit per esprimere il loro disappunto. Quando un Community Manager di EA ha tentato di rasserenare gli animi, i Redditor hanno fatto il downvote in massa del commento.



Al momento della pubblicazione di questo articolo, il commento ha più di 647.000 downvote. Questo lo ha reso il commento con più downvote nella storia di Reddit. Il secondo commento con più downvote di sempre arriva a quasi 24.000, ma questo perché nel post viene richiesto esplicitamente di fare il downvote.



“Davvero? Devo pagare 80 dollari per sbloccare Vader?” Chiede il Redditor MBMMaverick nel subreddit /r/StarWarsBattlefront. Ecco come ha risposto lo user EACommunityTeam — un account associato all’editore del gioco.



“L’intento è quello di dare ai giocatori un senso di orgoglio e di realizzazione per avere sbloccato dei personaggi diversi,” ha scritto il portavoce di EA su Reddit. “Per quanto riguarda il costo, abbiamo selezionato i valori iniziali in base ai dati della versione Beta Open e abbiamo fatto altre modifiche, prendendo come riferimento i maggiori premi ottenuti prima del lancio. Tra le altre cose, stiamo monitorando il credito medio dei per-player su base giornaliera e garantiremo delle migliorie costanti per garantire che i giocatori possano godere di sfide convincenti, gratificanti e, naturalmente, ottenibili attraverso il gameplay. Apprezziamo il feedback schietto e la passione espressa dalla comunità su questo tema qui su Reddit, sui nostri forum e attraverso i vari social media. Il nostro team continuerà a fare dei cambiamenti a monitorare il feedback della comunità e ad aggiornare tutti i suoi membri non appena possibile e con la massima frequenza.”



I fan di Battlefront non hanno gradito la risposta e hanno fatto il downvote centinaia di migliaia di volte. Questa potrebbe essere una brutta notizia per Star Wars: Battlefront II, dato che il gioco è al centro di una polemica sul suo sistema di loot box che va avanti da tutto l’anno.



Giochi come Overwatch, Call of Duty: World War II e Middle-Earth: Shadow of War sono disponibili per un prezzo di 60 dollari e comprendono un altro sistema di loot box a pagamento. Anche se gli appassionati di videogiochi spesso esprimono indignazione per la pratica, comprano lo stesso i giochi e le loot box.



Anche il prossimo gioco di Star Wars costerà 60 dollari e prevederà un sistema di loot box ma, questa volta, l’EA sembra aver esagerato. Il gioco non uscirà prima del 17 novembre ma i media hanno già ottenuto le loro copie per le recensioni e chiunque disponga di un EA Access — un servizio basato su abbonamento che offre sconti e prove gratuite ai fan EA — può provare Battlefront II per 10 ore prima del rilascio ufficiale del gioco.



I fan non sono soddisfatti delle attuali soluzioni adottate. Battlefront II è principalmente un multiplayer sparatutto. I giocatori usano i crediti per acquistare delle loot crate contenenti delle carte che aggiornano le armi e le abilità di un giocatore. I giocatori possono trascorrere del tempo a giocare al gioco per guadagnare crediti o semplicemente pagare EA per una valuta premium in modo da aprire qualche box.



Le cose sono andate peggiorando per l’EA quando, la settimana scorsa, un intraprendente Redditor ha giocato a Battlefront, si è fatto due conti e ha riportato tutto su un foglio di calcolo che mostra quanto tempo ci vorrebbe per sbloccare i vari elementi. TheHotterPotato ha scoperto che, al suo stato attuale, Battlefront II concede crediti basati sul tempo trascorso a giocare, non sull’abilità di gioco. Ciò significa che i giocatori sono costretti a passare un certo tempo connessi per il grind a prescindere da come giocano.



Secondo i calcoli di TheHotterPotato, i giocatori che non vogliono spendere altri soldi oltre ai 60 dollari per acquistare il gioco devono passare 40 ore spese a fare grind per sbloccare personaggi come Chewbacca e Palpatine. Per ottenere Luke o Darth Vader servono 60 ore di grind ciascuno.



Manca ancora qualche giorno alla pubblicazione di Star Wars: Battlefront II e l’EA ha ancora tempo di modificare la formula e — nonostante le proteste dei fan — sta coinvolgendo la comunità. Lo stesso account di EA che ha ottenuto questa quantità epica di downvote ha commentato anche il thread Reddit dove è stato pubblicato il foglio di calcolo citato prima.



“Monitoriamo i risultati quotidianamente e continueremo ad aggiustarli per garantire che i giocatori provino un senso di soddisfazione significativo per il tempo che trascorrono su Battlefront II,” ha detto l’EA. “Siamo aperti al dibattito e il nostro team sta lavorando per fare le scelte migliori possibili per il gioco e i giocatori. Forniremo ulteriori dettagli e aggiornamenti non appena possibile.”



Star Wars: Battlefront II esce il 17 novembre e i redditor hanno organizzato sia un boicottaggio che una campagna per rimborsare i loro preordini del gioco.



