Un esperto di UFO ci ha elencato le prove più convincenti della loro esistenza

Quando una navicella aliena passa sopra al tetto di casa tua, devi poterne parlare con qualcuno.

Da 43 anni, ascoltare testimonianze è il compito principale del National UFO Reporting Center. Rappresenta da tempo una linea amica per scettici e credenti: se guardando in cielo vedi qualcosa di strano, il centro è lì per raccogliere la tua storia meticolosamente.

Peter Davenport è direttore del centro dal 1994 e il suo compito è gestire i report degli avvistamenti tra il sito e la hot-line funzionante 24 su 24, oltre a pubblicare aggiornamenti sul database NUFORC, meravigliosamente low-tech. Le persone che raccontavano di aver visto un UFO “Chiedevano di parlare con qualcuno disposto a credere a ciò che avevano da dire,” ha detto.

Nel corso di una serie di email, Davenport mi ha raccontato di cosa si occupa NUFORC e perché. Offrire ascolto è solo una metà del lavoro. Presentare quelle storie come report disponibili al pubblico è l’altra. Le persone dovrebbero avere accesso alle informazioni sulle attività extraterrestre, “senza dover fare affidamento su un governo che mente alla sua gente sul fenomeno degli UFO.”

Davenport ritiene che delle decine di migliaia di persone che hanno visto un UFO nella propria vita, molte poche riportano l’esperienza. Al momento, il centro riceve tra le 10 e le 20 denunce al giorno attraverso il sito. Ma gli avvistamenti sono in aumento.

La maggior parte sono “tentativi seri di descrivere un tipo di oggetto che il testimone non è stato in grado di identificare da solo.” Alcuni sono destinati a una spiegazione mondana, come il lancio di un razzo, un meteorite, un pallone aerostatico e via dicendo. Falsi allarmi terrestri.

Davenport ha detto che le denunce più affidabili coinvolgono più testimoni, che corroborano uno l’avvistamento dell’altro. Prove fotografiche o radar ovviamente fanno la loro parte. Mantenere i rapporti con un testimone è un’altra importante dovuta diligenza. In molti dei documenti elencati nel database di NUFORC, Davenport ha specificato il tono del testimone (quando si tratta di una conversazione telefonica), e se la persona in questione sembrasse o meno “sobria” e “ponderata.” Anche il mestiere aiuta la credibilità, alle volte: funzionari statali, ufficiali di polizia, veterani di guerra, piloti aerei ed ex astronauti sono tra i testimoni più affidabili.

Un esempio perfetto di questo tipo di testimonianze, ha detto è l’avvistamento di massa delle Luci di Phoenix del 1997. Il NUFORC è stata una delle poche organizzazioni ad aver conservato le testimonianze e aver offerto una hotline aperta per chi volesse condividere informazioni sull’avvistamento.

Ho chiesto a Davenport di mostrarmi altri documenti che rientrassero in questo standard di assennatezza davanti a un fenomeno inspiegabile. Quelle che vedete di seguito sono le testimonianze di incontri con UFO e avvistamenti più significativi scelti da lui e di più recente memoria. Le relazioni complete sono disponibili pubblicamente in ordine di data.

“Non so spiegarmi ciò che abbiamo visto.”

Athens, Texas

5 luglio 2013

22:15

La mia famiglia ed io eravamo in giardino. Quando ho guardato nel cielo, ho visto un globo arancione enorme e luminoso muoversi rapidamente sopra di noi, a circa 90 gradi di elevazione.

Circa uno o due minuti dopo, abbiamo visto un gruppo formato da tre oggetti simili, che percorrevano la stessa traccia di volo del primo.

Sono un pilota di aerei militari in pensione, nonché pilota di linea in pensione ed ex astronauta. Non so spiegarmi ciò che abbiamo visto.

“Non assomigliava a nessuna delle stelle o dei pianeti del cielo.”

Eastpointe, Michigan

27 maggio 2016

23:11

Appena l’oggetto è apparso era di un blu saturo e molto luminoso, le luci non lampeggiavano o cambiavano di intensità come nei velivoli normali. Non somigliava ad alcuna stella o pianeta del cielo. L’oggetto che ho visto era poco più grande d’aspetto della stella del nord, e non emetteva alcun suono, e si muoveva in modo estremamente fluido, fino a che non si è fermato del tutto in un punto a nord-est rispetto a dove stavamo guardando, prendendo posizione.

“Come delle astronavi nascoste in piena vista.”

Sopra Mt. Shasta, California

16 febbraio 2015

22:30

Sono un capitano di voli di linea… Una sera abbiamo deciso di metterci fuori e scrutare il cielo in cerca di stelle cadenti o satelliti di passaggio nel nostro cielo.

Le stelle che abbiamo visto, che ora è chiaro fossero in realtà luci, non si muovevano, non erano satelliti e non erano stelle cadenti. Erano stazionarie come le stelle ferme del cielo.

L’umanità non possiede veicoli in grado di volare fino a quelle altitudini e restare fermi in un punto.

“Non posso ignorare ciò che ho visto oggi.”

Arlington, OR

19 febbraio 2015

11:55

Ho guardato dritto fuori dal finestrino vicino al posto da passeggero della mia macchina e di fianco a me c’era questo velivolo a cupola, che sembrava librarsi sul suolo, restando contemporaneamente parallelo rispetto a me, mentre guidavo. Si trovava a circa 3-4 metri di altezza sopra le acque del Columbia River, sotto la strada interstatale e i binari del treno. Non c’erano imbarcazioni nell’acqua e comunque quello era chiaramente un velivolo, con una forma ovvia, che volava sopra l’acqua.

L’intero evento è durato pochi secondi, circa 12, ma mi è sembrato di guardarlo al rallentatore, tanto facevo fatica a credere a ciò che avevo davanti agli occhi.

“Ero molto preoccupato e lo sono tutt’ora.”

Gibson, Illinois

16 novembre 2014

15:30

Ero a caccia di cervi nel mezzo dell’Illinois.

Ho visto un piccolo oggetto scendere in punto a circa un metro da me. Appena l’ho visto ho pensato che si trattasse di un ragno o qualche altro insetto. L’ho fissato per qualche secondo e ho capito che era qualcos’altro. Era sferico come una palla, leggermente più piccolo di una biglia con un colore marrone iridescente, come l’olio da motore. Questa pallina si è librata all’altezza dei miei occhi, a circa un metro di distanza.

Mi rimane ancora un senso di inquietudine, perché non riesco a dare una spiegazione logica a ciò che ho visto.

“So che cosa ho visto.”

Glendale, Arizona

28 settembre 2013

19:15

Sono un poliziotto in pensione dello stato dell’Arizona, con quasi 35 anni di servizio alle spalle.

Stavo guardando fuori dalla finestra della mia cucina che si affaccia verso nord e ho visto una forte luce arancione passare da ovest verso est.

Ero sconvolto perché ne sono passate molte altre. Ho contato circa 150 di questi oggetti arancioni.

Ho pensato “ho le prove video,” e quando sono andato a vedere le immagini, non c’era niente di visibile, solo uno schermo nero.

So che cosa ho visto e a meno che qualcuno non abbia una spiegazione migliore da darmi, sento di essere stato abbastanza fortunato da assistere a ciò che tanti di noi sperano di vedere un giorno, ma che non vedranno mai.