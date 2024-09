Un esperto di UFO elenca le prove più convincenti della loro esistenza

Quando una navicella aliena passa sopra al tetto di casa tua, devi poterne parlare con qualcuno.

Da 43 anni, ascoltare testimonianze è il compito principale del National UFO Reporting Center. Rappresenta da tempo una linea amica per scettici e credenti: se guardando in cielo vedi qualcosa di strano, il centro è lì per raccogliere la tua storia meticolosamente.

Peter Davenport è direttore del centro dal 1994 e il suo compito è gestire i report degli avvistamenti tra il sito e la hot-line funzionante 24 su 24, oltre a pubblicare aggiornamenti sul database NUFORC, meravigliosamente low-tech. Le persone che raccontavano di aver visto un UFO “Chiedevano di parlare con qualcuno disposto a credere a ciò che avevano da dire,” ha detto.

Nel corso di una serie di email, Davenport mi ha raccontato di cosa si occupa NUFORC e perché. Offrire ascolto è solo una metà del lavoro. Presentare quelle storie come report disponibili al pubblico è l’altra. Le persone dovrebbero avere accesso alle informazioni sulle attività extraterrestre, “senza dover fare affidamento su un governo che mente alla sua gente sul fenomeno degli UFO.”

