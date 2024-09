I giocatori di ‘Runescape’ si sono incazzati per un evento gay dentro il gioco

A giudicare da Reddit, una fetta consistente degli utenti del MMORPG fantasy-medievale Old School Runescape prendono l’idea di “old school” talmente sul serio da fare proprie anche le idee di esclusione medievali.

Ieri, “Mod Wolf,” un analista QA per Runescape che lavora a Jagex, ha annunciato su Twitter che “un piccolo evento organizzato da me medesimo avrà luogo [su Old School Runescape] questo giovedì, per festeggiare il #Pride2017.” Fatta eccezione per un’immagine che mostra un arcobaleno pixelato, Mod Wolf non ha aggiunto altro sull’evento.

Internet ha tirato in fretta le somme da solo. Dopo pochi minuti, qualcuno ha twittato in risposta: “Siamo sicuri che un mmorpg medievale per bambini sia il posto giusto?” e ha raccolto quasi lo stesso numero di like del tweet iniziale di Mod Wolf. L’incendio è divampato anche su Reddit e i forum ufficiali di Jagex, che sono stati ingolfati di discussioni come “Questo non è un sito per appuntamenti” e “Gay Pride, io me ne vado” e “Sono a sostegno dell’uguaglianza, ma un videogioco non è il posto adatto dove proclamare le proprie opinioni politiche.” Alcuni giocatori si sono limitati a chiedere perché Jagex stesse includendo un evento del genere quando il chat log censura ancora la parola “gay.”

È partito anche un appello per una “rivolta” interna al gioco da far durare tutto il giorno, che “negava di essere contro la comunità LGBTQ,” ma di essere invece “contro il fatto che Jagex sanzioni eventi di festa per qualsiasi causa socio-politica sotto il sole.” Un redditor di nome 18simpsonr ha scritto in risposta:

Perché ho l’impressione che la cosa si trasformerà davvero in un picchetto anti-gay?



Ho parlato con Mathew Kemp, senior product manager a Jagex, e con Neil McClarty, vice presidente delle pubblicazioni a Jagex, per capire quali fossero i retroscena dell’evento. Che cos’è questo Pride che sembra una calamità naturale peggio di un terremoto, e che ha fatto schierare migliaia di giocatori, a giudicare dagli upvote?



“L’evento è molto semplice e diretto,” mi ha detto Kemp. “I giocatori devono raccogliere i pezzi di un arcobaleno i cui pezzi sono sparsi per il mondo, e metterli tutti insieme per creare una sciarpa color arcobaleno.”

Immagine: Jagex

Tutto qui. Nessuna parata bloccherà le strade di Falador. Sembra piuttosto quel genere di dettaglio che può passare del tutto inosservato se non si presta attenzione. Ma ha scatenato un assurdo delirio, come un thread intitolato “Wolf, gente come TE è il motivo per cui la discriminazione esiste ancora.”

Kemp e McClarty si aspettavano una certa opposizione, ma niente del genere. Anzi, Kemp si aspettava lo stesso “massiccio flusso di buona volontà” che ha visto in altri eventi simili organizzati da Jagex per festeggiare o fare beneficenza al World Wildlife Fund, il YMCA, o il Prince’s Trust. Hanno pensato tutti subito che fosse una bella cosa quando Mod Wolf ha fatto la proposta.

È qualcosa di intrinseco ai valori di Old School Runescape e Jagex, ed è stato molto facile implementarla nel codice e svilupparla,” ha detto Kemp. “Per come la vediamo noi, la comunità di Old School Runescape è grande e inclusiva, fatta di persone meravigliose, e volevamo diffondere ancora più amore e sostegno per i nostri membri della comunità LGBTQ. C’è un sacco di brutto rumore al momento, che preferirei non avere, ma tutto il team a Jagex è favorevole all’idea e così sarà la maggior parte dei giocatori.”

Similmente, nonostante il grosso numero di post, McClarty dice di non essere scoraggiato.

“Prendiamo sempre ciò che leggiamo su Reddit con le pinze,” ha detto. “Non credo che rappresenti davvero la comunità in toto. Considerato tutto ciò che sta succedendo nel mondo oggi, perché non unirci insieme e lasciare che le persone di qualsiasi razza e credo possano trovarsi e godersi insieme una partita a Runescape?”

Neil sostiene che l’evento non sia politico in “alcun modo, forma o senso” — un post su Reddit con 6000 upvote dice invece il contrario — e sottolinea come anche grosse case di videogiochi come EA e Sony abbiano accolto i propri giocatori LGBT.

Immagine: Jagex

“È solo un po’ di divertimento,” ha detto McClarty. “Siamo una compagnia molto inclusiva, fatta di persone provenienti da diverse parti del mondo e di diverso sesso e abbiamo persone LGBT che lavorano nella compagnia; supportiamo loro e la comunità LGBT in generale con tutto il cuore.”

Kemp dice che Jagex non ha intenzione di bannare nessuno dei giocatori che parteciperà alle rivolte sopracitate, che immagina non saranno altro che gente riunita a spammare lo schermo di testo.

“Se gli utenti spammano contenuti inadeguati,” ha detto, “allora ovviamente prenderemo provvedimenti, perché non hanno scusanti.”

Ma i giocatori stessi sono convinti che l’evento sarà rovinato in ogni caso e che il mondo esterno avrà l’impressione che l’intera fan base di Runescape sia fatta di omofobi. Come sottolinea il Redditor Quiet_Rito, la cosa non è del tutto infondata.

È sbagliato definire la comunità omofoba se l’obiettivo di chiunque è spammare contenuti offensivi? Ho capito che certe persone non vogliono l’evento, ma se non potete fare a meno di andare all’evento per spammare merda omofoba solo perché le cose non vanno come volete voi, allora siete immaturi e omofobi oltre ogni limite.

Vale la pena sottolineare che una parte del problema, stando a un post, è che Jagex ha dichiarato che Old School Runescape non sarebbe cambiato granché dal formato di Runescape dell’agosto 2007, senza i sondaggi tra i giocatori. Non è stato condotto alcun sondaggio per questo piccolo evento.

“Uno dei motivi principali per cui esiste Old School è che volevamo veramente che la comunità sentisse di avere il controllo,” ha spiegato. “Comprendiamo perfettamente che i giocatori possano sentirsi come se il “contratto” che hanno accettato non venga rispettato quando promuoviamo o sosteniamo contenuti senza consultarli.”

Comunque, McClarty dice di non essere pentito della decisione di includere l’evento del Pride.

“Questa vicenda dimostra che si deve fare di più per l’uguaglianza LGBT e noi, in qualche modo, siamo lieti di contribuire anche in minima parte a questo processo,” ha concluso. “Se questo piccolo gesto può far comparire un sorriso sulle facce di qualcuno su Runescape questo fine settimana, allora perché no?”