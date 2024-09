Un giocatore è morto durante una diretta di 24 ore su Twitch

Update del 22.02.17 alle 15:00: i famigliari hanno deciso di non rendere note le cause della morte, ma è stato messo online un sito di raccolta fondi con l’obiettivo di sostenere i tre figli del 35enne deceduto.

All’improvviso è di nuovo lì. Un collettivo sospiro di sollievo attraversa la community quando „Poshybird” riemerge nella chat di Discord. Quasi 16 ore di silenzio da quando l’appassionato giocatore di World-of-Tanks si era alzato per sgranchirsi le gambe. Niente di strano: a quel punto Brian Vigenault aveva giocato per 22 ore di fila.

Videos by VICE

Ma a scrivere non è il 35enne Poshybird, bensì un poliziotto che ne annuncia la morte.

In quanto veterano di Twitch, il padre di tre figli era fin troppo abituato alle sessioni di gioco eccessive; giocava regolarmente tutte le sue partite direttamente in rete, non tanto per divertimento quanto per un fine nobile. Poshybird era infatti conosciuto per i suoi stream di beneficenza, durante i quali raccoglieva soldi per i veterani di guerra e per gli orfani. Aveva raccolto quasi 11.000 dollari, com’è scritto sul suo Profilo Twitch.

Anche stavolta Vigenault aveva trascorso la notte a giocare. Aveva alcune trasmissioni alle spalle, nei giorni precedenti, e si era posto un obiettivo che aveva quasi raggiunto: gli mancavano due ore per raggiungere la diretta da 24 ore quando – per stanchezza e mancanza di sonno – alle 3:30 aveva deciso di prendersi una pausa per fumare.

In rete si è ipotizzato da subito che il fumo fosse tra le cause della morte. La spiegazione più plausibile è: mancanza di sonno e cuore debole. In effetti Vigenault, a causa delle ore passate a giocare, era solito dormire poco. Inoltre era noto nella community per il suo rapporto poco felice con l’alcol.

Una verifica a queste supposizioni per ora non c’è. Un portavoce ha dichiarato al magazine online Polygon: “Finora non sono state rese note le cause del decesso.” Dichiarazioni delle autorità competenti finora non ci sono. Per ora c’è un Chatbot sul profilo Twitch di Vigenaults, che porta a un sito di beneficenza per i suoi tre bambini.

Dal momento dell’annuncio da parte del dipartimento di polizia della Virginia, fan, colleghi e amici di Vigenaults hanno manifestato il loro cordoglio su varie piattaforme, tra cui Reddit e Facebook – dove la community dei gamer piange la grossa perdita. “Non lo dimenticheremo mai. Un uomo che resterà per sempre nei nostri cuori”. Anche Wargaming, casa di sviluppo di World of Tanks, ha rilasciato una dichiarazione a Polygon: “Wargaming piange la morte dello streamer e comandante di carri armati Brian Vigenault, un appassionato giocatore di World of Tanks e sostenitore della Make-A-Wish-Foundation. Il nostro più profondo cordoglio in questi momenti difficili va alla sua famiglia e ai suoi amici.”