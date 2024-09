Il grande furto di Bitcoin fisici

Immaginate di essere un collezionista di giocattoli d’epoca. Possedete una action figure originale della Principessa Leia degli anni Settanta, in perfette condizioni, ancora imballata. Ora vale un sacco di soldi. Un giorno, quando finalmente decidete di venderla, andate a recuperarla nella bacheca in cui la custodite per scoprire che è scomparsa, senza lasciare traccia e senza alcun segno sulla confezione che potrebbe dare indizi su dove sia finita.

Si tratta essenzialmente di ciò che è accaduto recentemente ai proprietari dei cosiddetti “bitcoin fisici,” con perdite che ammontano a decine di migliaia di dollari. Ora, tutti si chiedono come sia potuto accadere e come faranno i proprietari della società che ha emesso le monete a rimborsare i loro proprietari.

Videos by VICE

Qualche anno fa, diverse aziende hanno emesso dei bitcoin fisici, ovvero delle monete commemorative che rappresentano un determinato importo di bitcoin. Una di queste società, la Alitin, ha impresso sulle sue monete un indirizzo bitcoin pubblico, associato ad una quantità qualsiasi di bitcoin e ha inciso sulle monete le chiavi private necessarie per accedere al portafoglio digitale corrispondente.

All’epoca, la Alitin si vantava che il suo packaging dei bitcoin fosse progettato in modo che la chiave privata risultasse illeggibile, quindi, nessuno sarebbe riuscito a rubarla semplicemente visualizzando il bitcoin in questione.

Alla fine di febbraio, il sito della Alitin ha riportato che i bitcoin dei propri clienti erano stati privati del loro valore. Le persone che hanno acquistato le monete della Alitin — in alcuni casi, anni fa — hanno postato dei messaggi pieni di rabbia sui forum di bitcoin in cui spiegavano che avevano controllato i loro indirizzi dei bitcoin solo per scoprire che erano stati ripuliti. Ora, la domanda che tutti si pongono è la seguente: come diavolo è potuto accadere? Qualcuno deve aver messo le mani sia sugli indirizzi pubblici dei bitcoin che sulle chiavi private.

La Alitin non sta più coniando o vendendo le monete, tuttavia, ho contattato al telefono il suo co-fondatore, Richard Forsyth. Secondo Forsyth, ha generato offline delle chiavi private per le monete e le ha incise personalmente su ognuna di queste. Le uniche altre registrazioni di queste chiavi private erano i registri che l’azienda teneva durante il loro processo di incisione, che Forsyth dice di avere conservato al sicuro ed eliminato dopo l’incisione.

“Abbiamo tratto la conclusione che potrebbe essere stato qualcuno di vicino a noi,” ha spiegato Forsyth al telefono.

Forsyth ha spiegato che ci sono dieci casi confermati di clienti che hanno aperto le confezioni delle loro monete fisiche solo per scoprire che avevano perso di valore, aggiungendo di avere contattato l’FBI e che lavorerà a stretto contatto con le forze dell’ordine.

Ora, Forsyth e suo fratello, con il quale ha co-fondato la Alitin, stanno lavorando per rimborsare i clienti, indebitandosi per riuscirci. Quando la Alitin ha venduto la maggior parte di queste monete, ha spiegato Forsyth, ognuna di queste valeva 80 dollari (circa 75 euro.) Ora, il valore di un bitcoin supera i 1.000 dollari (circa 940 euro,) il che significa che Forsyth dovrà rimborsare migliaia di dollari alle persone che inizialmente avevano pagato solo centinaia di dollari per i loro coin.

Per questo motivo, Forsyth ha dichiarato che la Alitin potrà concedere i rimborsi solo per il prossimo mese, il che farà sicuramente arrabbiare eventuali clienti che resteranno tagliati fuori.

“Abbiamo una finestra di tempo limitato in cui possiamo farlo, ma vogliamo fare del nostro meglio,” ha concluso Forsyth. “Stiamo cercando di difendere anche la nostra reputazione.”