Un hacker avrebbe rubato 7 milioni di dollari di Ethereum con un semplice trucco

Un hacker avrebbe appena rubato l’equivalente di circa 7,4 milioni di dollari in ether, la criptovaluta che sta alla base della piattaforma ethereum, ingannando le vittime facendo sì che inviassero denaro all’indirizzo sbagliato, durante una Initial Coin Offering, o ICO. Questo secondo un’azienda chiamata Coindash, che dice che i suoi investitori avrebbero in realtà inviato i finanziamenti destinati al progetto a un hacker.

Lunedì scorso, Coindash, che offre una piattaforma di scambio per ether, avrebbe dovuto lanciare la sua Initial Coin Offering. Si tratta in pratica di DRIVES di crowdfunding che permettono agli investitori di acquisire delle quote nella app comprando degli asset digitali chiamati token. Le Initial Coin Offering sono un metodo incredibilmente popolare per finanziare una app su ethereum, e alcune ICO hanno raccolto milioni di dollari a pochi minuti dal lancio. Persino le app più ridicole sono riuscite a prendere migliaia di dollari in investimenti token durante ICO recenti.

